Ez fájt! Hihetetlen öngól borzolta a kedélyeket Romániában – videó

A nézők egy ritkán látható, komikus öngólnak lehettek szemtanúi az UTA Arad- FC Hermannstadt (Nagyszeben) mérkőzésen a román bajnokság rájátszásában. Az aradiak 3-2-s győzelmével zárult találkozó ugyanis egy kabaréba illő öngóllal indult. Mutatjuk a részleteket!

Mindössze 90 másodperccel azután, hogy Iulian Calin játékvezető sípszava elindította a találkozót, Ionut Stoica a saját tizenhatosán belül próbált felszabadítani, ám telibe találta Tiberiu Capusa arcát, akiről a labda a saját kapujába pattant. A nagyszebeniek jobbhátvédje a komukus öngól után lent maradt a földön, és az arcát fogta fájdalmában – írja a Digi Sport.

Végül az öngól döntött

A március 13-án rendezett mérkőzés végül 3-2-s aradi győzelemmel zárult.

A mérkőzés összefoglalója:

