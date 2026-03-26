Mindössze 90 másodperccel azután, hogy Iulian Calin játékvezető sípszava elindította a találkozót, Ionut Stoica a saját tizenhatosán belül próbált felszabadítani, ám telibe találta Tiberiu Capusa arcát, akiről a labda a saját kapujába pattant. A nagyszebeniek jobbhátvédje a komukus öngól után lent maradt a földön, és az arcát fogta fájdalmában – írja a Digi Sport.

Végül az öngól döntött

A március 13-án rendezett mérkőzés végül 3-2-s aradi győzelemmel zárult.

A mérkőzés összefoglalója:

