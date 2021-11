Olvasói levél: Nem esik messze az alma a fájától

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ha a gyermek hasonlít a szülőre valamiben, vagy sok mindenben, azt mondják rá: „Nem esett messze az alma a fájától”. Esetünkben a szülő szerepét a DVSC tölti be, míg a gyermek az akadémia. Hogy mi a hasonlóság? Pallagon is kialakult egy haveri szál, mely a jelek szerint a Hegedűs-klán olaszos kezében fut össze.

Kezdődött azzal, hogy az akadémia teljes vezetését kiebrudalták, mely azért nem alakult az elképzelések szerint. A debreceni ikont, Herczeg András mesteredzőt előbb kirúgták, majd felsőbb nyomásra visszakozva, kinevezték elnöknek. De térjünk vissza a kezdetekhez, első lépésként leváltották az ügyvezetőt, Makray Balázst, helyét Ábrók Zsolt vette át. Egy másik mondás jutott egyből észbe: „Egy fenékkel ül meg két lovat”, bár esetünkben a kettő már négy. A DVSC női kézilabda és akadémiájának első embere, a labdarúgóklub cégvezetője, a DLA ügyvezetője. Ezen pozíciók egyenként is külön embert kívánnának, de Debrecenben ezt is megoldották, létrehozva a cívis négyesfogatot.

Az akadémia új ügyvezetőjének első ténykedése, a fentebb említett és balul elsült kirúgási színjáték. Elkezdődött Pallag olaszosítása, hullottak a fejek, jöttek a haverok a vezető pozíciókba. Az akadémián a Hegedűs-klán vette át a hatalmat, mely várható volt, már hónapok korábban erről suttogtak a városban. A család és Tőzsér Dániel jó kapcsolata közismert, egykor a DVSC sportigazgatója is az utánpótlásműhelyben pallérozódott, az eltelt években pedig barátivá vált a kapcsolat.

Kellett egy új szakmai igazgató, mely székbe a „kiváló szakmai kvalitásokkal” rendelkező, Kolbe Ádámot – egykori olaszos - ültették. Igaz, munkássága korábban sehol nem hagyott mély nyomot, egyetlen nagypályás csapata is utolsó lett a korosztályos bajnokságban, mely után Fehérváron megköszönték a „munkáját”, de hát vezetőnek jó lesz. Bővítve a vezetők körét, szekcióvezetőkre is szükség volt, így hát jöhettek az újabb haverok, Pénzes László és Szabó Márton. Nem meglepő, szintén olaszos kötelékbe tartoztak egykoron, szakmai tudása mindkettőnek erősen megkérdőjelezhető. Pénzes „remek” pedagógiai érzékkel bír, erről korábbi állommáshelyén, a Sportiskolánál, egykori tanítványai tudnának mesélni, aki nem zárták szívükbe a trénert. Mi az olaszos múlt mellett még közös bennük? Mindhárman elhiszik magukról, ők szakmailag mindenkinél többet tudnak, amit éreztetnek is a korosztályos edzőkkel, kiskirályként járva-kelve közöttük.

Utoljára az operatív igazgatót, Szalánczi Zoltánt mozdították el a helyéről, irodájába Hegedűs Tamás költözhetett be. Az, hogy végzettsége nincs – úgy tudni, az egyetemről is eltanácsolták - az nem számít, ezt már megszokott a klubnál. Az apa után így már a fiú is bekerült az akadémiára. Mi kellett ehhez, a mellett, hogy a baráti kör tagja? Elég volt évekig nyíltan becsmérelni a Pallagon folyó munkát, magukat pedig az egekig magasztalni. Az mellékes, hogy a debreceni akadémia megalakulása óta egy gyereket sem adott az OFS a DLA-nak (ma már DVSC LA), inkább eladták a tehetséges srácokat Felcsútra, az MTK-nak, a Honvédnak. A szülőket meggyőzték, a debreceni akadémián csak tönkreteszik a gyereket. Csak az számított, ne a cívisvárosi labdarúgást segítsék, illetve minél több pénzt zsebelhessenek be. Érdekes történetek keringenek az olasz túrákról is, talán ez is megérne egy misét, de lehetne vizsgálni hajdúböszörményi és balmazújvárosi tevékenységüket is. Azért felmerül a kérdés, Hegedűs Tamás vajon feladta az OFS vezetését, vagy továbbra is irányítja az ottani munkát?

Az új vezetés áldásos tevékenységének meg is lett a hatása, kiemelt akadémiai csapatként az U19 csak az alapcsoportban folytathatja a bajnokság tavaszi szakaszát, mint ahogy nagy valószínűséggel erre a sorsra jut az U16-os korosztály is. De majd jön a magyarázat: ők megmondták korábban, milyen rosszul dolgoznak Pallagon, az új vezetés munkája pedig még nem érett be. A baj, hogy ezt el is hiszik, azzal, hogy szakmailag nem sok tudással bírnak, fel sem merül bennük. Egyre több szülő elégedetlen, akik közül többen azt fontolgatják, elviszik az akadémiáról a gyereküket.

A „Barátok közti” szappanopera folytatódik, jönnek még haverok az akadémiára. Várható, az MTK utánpótlásától elküldött Moskovits Gábor érkezése, mint ahogy az is, télen még megválnak egy-két edzőtől.

Ha már „Barátok közt”, az nyilvánvaló, Berényi Miklós szerepét Hegedűs Gábor vette át, aki háttérből mozgatja a szálakat, családi vállalkozásként üzemeltetve az akadémiát. Ki tudja, mikor bővül ez a vállalkozás, bár azt hallani, már másik fiú, Gábor is Pallagon tevékenykedik, mint ahogy azt is, az OFS busza is részt vesz a gyerekek szállításában, természetesen nem ingyen.

Lehetne még hosszan taglalni az akadémián történteket, de már a fentiekből is látszik, az alma valóban nem esett messze a fájától.

(Fenti sorokat olvasónk küldte, nem a szerkesztőség véleményét tükrözik.)

