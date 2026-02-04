Goal.com
Ezért igazol csak nyáron a La Ligába az NB I-es támadó

A tavaszi szezont még az ETO FC Győrben tölti a fiatal ukrán támadó.

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Girona egymillió euróért szerződteti a Girona támadóját, Olekszandr Piscsurt. 

Ugyanakkor a Csakfoci úgy értesült, hogy egy fordulat állt be a klubváltásban: az U20-as világbajnokságot is megjárt támadó a szezon végezetéig még marad az ETO színeiben. A gyakorlatban csak nyártól csatlakozik a spanyol együtteshez.

Piscsur közel sem alapembere Borbély Balázs bajnoki címért harcoló csapatának, de csereként eddig hatékonyan segítette a klubot, 11-szer állt be a kispadról, így köszönt be az Újpest és az MTK ellen is. 

A portál megjegyzi, hogy az ukrán utánpótlás-válogatott játékos akár a magyar nemzeti csapatban is bemutatkozhat felnőtt szinten, hiszen rendelkezik magyar állampolgársággal is. 

