Újabb magyarországi tehetség a topligák kapujában

Hatalmasat robbant a transzferpiac: a legfrissebb információk szerint a spanyol bajnokság idei meglepetéscsapata, a Girona FC elvi megállapodásra jutott az ETO FC vezetésével Oleksandr Pyshchur átigazolásáról. A transzferguru, Fabrizio Romano stílusában érkező hírek szerint a vételár 1 millió euró körül mozog, ami rekordközeli összeg az ukrán támadó eddigi pályafutását tekintve.

Ki Oleksandr Pyshchur, és miért kell a Gironának?

A 2005-ös születésű, rendkívül magas ukrán támadó az NB II-es Gyirmótban hívta fel magára a figyelmet (mielőtt az ETO-hoz került volna), ahol fizikális fölényével és gólérzékenységével kiemelkedett a mezőnyből. Nagyon jó a levegőben, a párharcai nagy részét is megnyeri. Bár „toronycsatárnak” indult, lábbal is egyre magabiztosabb, amit a 7.6-os Sofascore-értékelései is bizonyítanak.

A Girona és a Manchester City árnyéka: A City Football Group (CFG) gépezete

A Girona nem véletlenül hatékony a kiválasztásban. A klub a City Football Group (CFG) tagja, ugyanahhoz a hálózathoz tartozik, mint a Manchester City. Ez a kapcsolat kaput nyit a legtehetségesebb fiatalok előtt, akiknek a Girona nagyszerű hely, hogy felkeltsék egy-egy topklub érdeklődését.

A spanyolok éppen most véglegesítették az argentin csodagyerek, Claudio Echeverri kölcsönvételét is a Manchester City-től. Sőt, a pletykák szerint a Barcelona ikonja, Marc-Andre Ter Stegen is a csapathoz kerülhet kölcsönbe a napokban.

Pyshchur számára ez a környezet a tökéletes fejlődési lehetőség. Ha beválik Katalóniában, akár a Manchester City vagy más elitcsapat mezét is magára öltheti a jövőben.

Az NB I már a topligák előszobája?

Pyshchur esete nem egyedi. Nemrég a Premier League-ben szereplő Bournemouth igazolta le az NB I-ből Tóth Alexet, ami egyértelmű jelzés: a topligás klubok megfigyelői állandó vendégek a magyar stadionokban. Az ETO-Girona üzlet megerősíti, hogy a magyar bajnokság kiváló ugródeszka lehet a világ elitje felé.

Forrás: Fabrizio Romano