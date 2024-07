Nyert a Debrecen, Dzsudzsák Balázs büntetőt hibázott

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Lejátszotta szombaton utolsó nyári felkészülési mérkőzését a DVSC, mégpedig Pallagon, az NB III-as Karcag ellen. A hajdúsági csapat jövő hét pénteken Győrben kezdi meg a bajnoki szereplését, az FTC elleni első fordulós mérkőzés decemberre halasztása miatt ezúttal csak edzőmeccset vívott.

A felkészülési találkozó első félidejében csapatunk több taktikai elemet is gyakorolt, szép támadásokat mutatott be, a 6. percben Ferenczi János be is talált Dzsudzsák Balázs passza után. A 29. minutumban Bárány Donátot buktatták a 16-oson belül, csapatkapitányunk 11-ese után a labda a felső lécről vágódott ki, így a szünetig csak egy gól esett.

A második játékrész elején Bárány Donát átadásából Brandon Domingues duplázta meg az előnyt, majd maga Bárány Donát talált be Dzsudzsák Balázs passzát gólra váltva. Bő félóra után jöttek a cserék, a karcagiak pedig a végén szépítettek. Folytatás jövő héten a bajnokságban.

– számolt be az összecsapásról a debreceniek honlapja.

Felkészülési mérkőzés:

DVSC-Karcag (NB III.) 3-1 (1-0)

Gól: Ferenczi (6.), Domingues (48.), Bárány (55.), illetve Sághy (81.).

Forrás: dvsc.hu