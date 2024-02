Novothny és Drazsics lehetséges érkezéséről is beszélt az Újpest új vezetőedzője!

Zajlanak a tárgyalások a háttérben!

Mint ismeretes, csütörtökön délután az Újpest FC bejelentette, hogy Mészöly Géza veszi át a csapat irányítását.

A tulajdonosváltás keddi hírét követően - sőt, még azelőtt - azonnal megindultak a találgatások, hogy a vergődő lila-fehérek mely játékosokkal erősíthetnek még a február 14-i piaczárás előtt.

A magyar sportsajtó Novothny Soma nevét említette legtöbbször, a csakfoci.hu ma Stefan Drazsicsot is bedobta, akit egyébként nem először hoznak szóba a IV. kerületiekkel.

Mészöly Géza csütörtök este az M4 Sport stúdiójában járt, ahol ezekre a kérdésekre is válaszolt.

"Reális lehet Novothny és Drazsics megszerzése is. Mindkét játékos letette már a névjegyét az NB I-ben, Novothny már Újpesten is produkált, őt én is jól ismerem még az utánpótlás-válogatottból, abszolút egy olyan játékos, aki segítség lehet, nem beszélve Drazsicsról" - mondta Mészöly, hozzátéve, hogy ő egyelőre a jelenleg bevethető játékosokra számít a hétvégi, Diósgyőr elleni bajnokira való felkészülésben, de van egy listájuk, a tárgyalások pedig a háttérben zajlanak.

"Remélem, hogy egy nagyon bátor Újpest fog Miskolcra menni. Rövid az idő, meglátjuk, hogy a két edzés mire lesz elég. Ki kell szűrni, hogy ki bevethető, és kinek milyen poszton kell játszania. Nagyon várom már a tréningeket, hiszen amit a lelátón tapasztal az ember, az testközelből mindig más" - nyilatkozta a tréner, aki több száz gratuláló üzenetet kapott a kinevezés után, köztük Supka Attilától és Csábi Józseftől is.

"Jó jel ez az én korosztályomnak, hogy van még bennünk kurázsi, lehet még ránk számítani" - jelentette ki Mészöly, aki hazai pályán először pont a Ferencváros elleni Derbin vezetheti csapatát, ráadásul éppen az 57. születésnapján.

"Jó emlékeim vannak, igaz, azóta eltelt pár év, mégis abban bízom, hogy a személyemmel változást tudok hozni és egy fantasztikus Derbivel tudunk előrukkolni" - vetített előre.

Mészöly azt is elárulta, 12 éve készült arra, hogy visszatérjen az Újpest kispadjára.

"A nyáron azt nyilatkoztam, hogy nagyon készülök és nem adom fel, hogy még egyszer az Újpest edzője legyek, lám, ezt meghallotta a tulajdonos. Nem voltam szomorú, hogy nem edzősködtem az első osztályban. 12 éve arra készültem, hogy visszatérjek az Újpest kispadjára" - mondta Mészöly, hozzátéve, már a hétvégén üzenetet kapott a tulajdonostól, hogy szeretne vele találkozni.

"Meg is történt ez a találkozás hétfőn, aztán kedden ugye még bajnoki mérkőzés volt, amin természetesen én is ott voltam. Várta mindenki az új megállapodást, az új tulajdonos bejelentését, ez meg is történt, aztán végül tegnap délután kaptam ismét egy telefont, hogy bíznak bennem és jöjjek."