Hivatalos: Mészöly Géza az Újpest vezetőedzője!

A drukkereknek is üzent a 12 és fél év után visszatérő tréner!

Fogadj 20-szoros szorzóval a Super Bowlra, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Amint az az elmúlt órákban-napokban egyre biztosabbá vált, Mészöly Gézát nevezte ki az Újpest FC a csapat élére azután, hogy a mai napon menesztették posztjáról Nebojsa Vignjevicset.

A cikk lejjebb folytatódik

Az 56 éves szakember harmadik időszakát kezdi meg a IV. kerületben, először 2004 februárjában vette át a csapat irányítását, s kétszer is ezüstéremig vezette az Újpestet, majd a 2009/2010-es szezon végén ült le újfent az együttes kispadjára, ahol 2011 nyaráig maradt.

Mészöly csütörtökön írta alá szerződését a Megyeri úton, vasárnap pedig már ő irányítja a csapatot a Diósgyőr otthonában.

"Ez egy fantasztikus, bizsergető, nagyon jól eső érzés, hogy ennyi év után lehetőséget kaptam, és hittem is benne, hogy ez megtörténik. Bízom benne, hogy ezt az euforikus állapotot, amiben most én vagyok, át tudom majd adni a játékosoknak, hogy érezzék, mit is jelent az Újpestben futballozni. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez egy sikeres csapat legyen a hátralévő 14 fordulóban" - mondta Mészöly az ujpestfc.hu-nak, hozzátéve, először stabilizálni szeretné a csapatot, azt akarja, hogy a játékosok felszabadultak legyenek.

"Volt már ilyenben részem, 2004-ben is hasonló helyzetben vettük át a társaságot, akkor is görcsöltek a srácok. Most valamivel kevesebb időnk van, de van 14 meccsünk, hogy bizonyítsuk, ez a keret többre hivatott, megva benne a minőség, és képes arra, hogy győzelmeket szerezzen, és örömet okozzon a szurkolóknak. Minden erőmmel azon leszek, hogy minél több győzelmet szerezzünk, mert ez itt Újpest, itt csak a győzelem elfogadható. Mindig az adott találkozóra koncentrálunk majd, hogy apró lépésekkel haladhassunk a nagy célok felé – ne felejtsük, a nagy dolgok is kicsiben kezdődnek" - ecsetelte a tréner, aki a szurkolóknak is üzent.

"A drukkerek arra számíthatnak, hogy a játékosoknak át fogom adni, hogy az első perctől az utolsóig küzdjenek az adott meccseken, és a csapat sikeres legyen. Ehhez persze feltétlenül számítok az ő segítségükre is, nem véletlenül a Tábor a 12. játékosunk, nélkülük ez a klub nem ugyanaz. Tudom, mit jelent nekik az Újpest, azt meg ők tudják, nekem mit jelent. Bízom benne, hogy együtt ismét a régi sikerekért küzdhetünk majd!"