Sallai Roland posztriválisával nem számol tovább a Galatasaray

Nem él a Galata a vételi opcióval

Noa Lang mindössze fél évvel ezelőtt került kölcsönben a Galatasaray csapatához a Napoliból, Fabrizio Romano szerint azonban a szezon végén máris távozik. A török klub 30 millió eurós vételi opcióval rendelkezik, amellyel a jelek szerint nem fog élni.

A fejlemény magyar szempontból is érdekes lehet, ugyanis Sallai Roland is a Galatasaray játékosa, akinek így a jövőben még több lehetőség juthat a kezdőcsapatban.

Felemás isztambuli időszak

Lang a Galatasaray csapatánál töltött fél szezon alatt 11 bajnoki és négy Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára, ezeken összesen két gólt szerzett és három gólpasszt osztott ki. Mindezek mellett sokaknak a legemlékezetesebb pillanat róla a Liverpool elleni horrorisztikus sérülése, amely során egy reklámtábla leszakította az ujját.

A holland játékos a szezon végén visszatér a Napoli csapatához, ahova a PSV-től igazolt 2025 nyarán 25 millió euróért.

