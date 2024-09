NL: Tizenöt másodperc után vezettek a franciák, de az olaszok három góllal válaszoltak

Franciaország vs Olaszország

Nem volt tűz a franciákban, kihasználták a lehetőségeiket a vendégek.

A Nemzetek Ligája A-ligájában igazi klasszikus meccset kaptak a nézők, hiszen a Parc des Princes stadionban fogadta Franciaország az olasz válogatottat.

Nem sokáig maradhattak ülve a himnuszok meghallgatása után a francia drukkerek, hiszen nemzeti válogatottjuk mindössze 15 másodperc után megszerezte a vezetést. A jobb oldalon Di Lorenzo volt figyelmetlen és nem észlelte elég hamar, hogy Bradley Barcola szélsebesen érkezik a labdára. A francia szélső egy villámgyors mozdulattal elcsente a labdát, majd Gianluigi Donnarumma kapujára vezetve az ötös bal sarka elől, hét méterről jobbal a léc alá nyeste a játékszert. 1-0

Ezután viszont nem aludtak be a vendég olaszok, szerették volna gyorsan egalizálni az eredményt. A hatodik percben Andrea Cambiaso tökéletesen fejelte vissza a labdát az ötösről a kapu bal oldalán érkező Davide Frattesinek, aki azonban a lécre fejelt. A kipattanóra Mateo Retegui érkezett, azonban az ő fejese már a kapu fölé szállt. Az első fél órában még Kylian Mbappénak és Reteguinak is volt egy-egy próbálkozása, de a hálóőrök védeni tudtak.

A 30. percben viszont megtört a jég és Sandro Tonali sarokkal visszatett labdájára Federico Dimarco kapásból 13 méterről bal lábbal a léc alá vágta a játékszert. Mike Maignannak nem volt ellenszere erre a bombára. 1-1

A második játékrészben is tüzesebben jöttek ki az olaszok és hat percen belül ennek meg is lett az eredménye: Youssouf Fofana a fél pályánál vesztett labdát, Giacomo Raspadori pedig szépen vitte fel a játékszert. Retegui élesen és erősen lőtte be a labdát, de Frattesi jól nyújtotta meg a bal lábát és gólt szerzett. 1-2

Frattesi majdnem megduplázta találatainak számát, azonban a szögletből érkező közeli fejest Maignan védeni tudta.

A 74. percben pedig végleg eldőlt a találkozó sorsa: Iyenoma Udogie passzát Raspadori elvitte az elmélázó Saliba mellett, és hatról jobbal a bal alsóba emelte a labdát. 3-1

Az olaszok megtartották a kétgólos előnyüket, így megszerezték a három pontot az idei első Nemzetek Ligája mérkőzésükön.