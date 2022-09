NL: meglepő vereség, bukhatják a döntőt a spanyolok

Hazai pályán kapott ki Svájctól Luis Enrique válogatottja.

A Nemzetek Ligája szombati játéknapján nem maradtak el a meglepetések, ráadásul éppen a legmagasabb osztályban, az A Ligában borult a papírforma.

A négy forduló után a csoportot veretlenül vezető Spanyolország 2-1-es vereséget szenvedett Svájc ellen Zaragozában. A hispánok húsz perc elteltével kerültek lépéshátrányba, és végig futottak az eredmény után, miután Jordi Alba egyenlítő gólja után három perccel ismét betaláltak a svájciak.

Eközben a csoport másik mérkőzésén Portugália 4-0-s győzelmet aratott Csehország ellen, így az utolsó forduló előtt a két óriás között helycsere történt az első két helyen. Cristiano Ronaldo brutális sérülést szenvedett a mérkőzésen.

Az utolsó fordulóban a portugálok és a spanyolok egymás ellen mérkőznek meg előbbi otthonában, Ronaldóéknak már egy döntetlen is elég lesz a négyes döntőbe jutáshoz - ahol a magyar válogatottal is találkozhatnak, amennyiben a mieink is bejutnak.

Nemzetek Ligája, A Liga, 2. csoport:

Csehország – Portugália 0-4 (0-2)

G: Dalot (33., 52), Bruno Fernandes (45+2.), Jota (82.)

Spanyolország - Svájc 1-2 (0-1)

G: Jordi Alba (55.), ill. Akanji (21.), Embolo (58.)

A B Ligában a szerbek Mitrovics triplájával ütötték ki Svédországot, így pontszámban beérték a szlovénoktól Haaland gólja ellenére 2-1-es vereséget szenvedő Norvégiát az élen.

A másik szombati csoportban Skócia tartja első helyét a kiütéses sikert arató Ukrajna előtt.

Nemzetek Ligája, B Liga, 1. csoport:

Örményország - Ukrajna 0-5

Skócia - Írország 2-1

Nemzetek Ligája, B Liga, 4. csoport:

Szlovénia - Norvégia 2-1

Szerbia - Svédország 4-1

Eközben a C Ligában a már biztos feljutó görögök kikaptak, Észak-Írország és Ciprus győzelemmel menekült a kiesés elöl.

Nemzetek Ligája, C Liga, 2. csoport:

Észak-Írország - Koszovó 2-1

Ciprus - Görögország 1-0

