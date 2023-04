Nincs fellebbezés Busai hat éves eltiltása ellen, de továbbra is provokatívnak tartják a bírót

A játékostól már megvált a BKV Előre.

A hétvégi BKV Előre-Kisvárda II harmadosztályú bajnoki botrányba fulladt. Busai Attila a hírek szerint hátulról vállon ütötte és lefejelte a bírót. Hat évre szóló eltiltást kapott minden futballal kapcsolatos tevékenységtől.

"A 25. életévét még nem betöltött Büki sportárs képességeit meghaladta ennek a mérkőzésnek a levezetése. Ezen nincs mit csodálkozni! Mindössze 18 éves, amikor búcsúzik az aktív labdarúgástól, utolsó aktív évében 5 mérkőzést játszott, ebből is kettőn csak csereként lépett pályára. 18 évesen úgy gondolja, hogy talán több tehetsége lesz majd a játékvezetéshez. Hát valószínűleg rosszul mérte fel a helyzetet. De nem csak ő, valószínűleg azok is akik idáig egyengették a játékvezetői pályafutását. Vagy idáig mindig a helyzet magaslatán volt, és csak most fogott ki egy rossz napot? Bízunk abban, hogy ez az utóbbi az igaz. Hihetetlen sok téves (?????) ítélet, botrányos játékvezetést mutatatott be az ifjú játékvezető. Folyamatosan provokálta a hazai játékosokat beszólásaival, kritizálta őket játékuk miatt."

-írja a BKV Előre a hivatalos meccs összefoglalójában, ahol nem kerteltek, hogy szerintük mi miatt fulladt botrányba a találkozó.

Most a csakfoci.hu-nak nyilatkozott az esettel kapcsolatban a BKV Előre Labdarúgó Szakosztályának Elnöke, Mátyás Tibor:

"Nem tudunk újat mondani annál, mint ami megjelent az MLSZ közleményében. Viszont leszögezném, hogy mi nem tudunk azonosulni ezzel a viselkedéssel, ezt semmiképp nem tudjuk tolerálni. A hat évet nagyon soknak találom, de biztosan nem fogunk fellebbezni, mert ez olyan cselekedet volt, ami a mi szellemiségünkkel nem összeegyeztethető."

Véleménye szerint sokkal súlyosabb büntetést kapott, mint amit megérdemelt volna, de a további fellebbezés már nem az ő dolguk.

"Ha a játékos fellebbez, az már az ő dolga. A klub részéről mi ezt nem fogjuk támogatni, nagyon nincs is értelme. Azt írták, hogy három év a maximum, ha valaki bántalmazza a bírót, így a hat évet sokallom, bár az ő esetében - 34 évesen - teljesen mindegy, hogy 3 év vagy 6 év, az nem mindegy, hogy minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől tiltották el. Kedden azt nyilatkoztam, hogy a klub részéről nem támogatjuk az ilyen cselekedeteket, és aki ilyet követ el, attól meg fogunk válni..."

-mondta el Mátyás.

Forrás: csakfoci.hu

