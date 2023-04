Hat évre szóló eltiltást kapott a bíróverésért Busai Attila

A Ferencváros korábbi játékosa megütötte és lefejelte a játékvezetőt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A bíró bántalmazásért Busai Attila, az NB III-as BKV Előre játékosa hatéves eltiltást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságának keddi ülésén.

Botrányba fulladt a vasárnapi BKV Előre-Kisvárda II harmadosztályú bajnoki. A meccset a 90. percben szerzett góllal nyerte a vendégcsapat, amely addigra már hármas emberelőnyben futballozott: Girán Máté, Kubó Gábor és Albert Flórián vezetőedző is piros lapot kapott Busai Attila mellett.

A Sportal beszámolója szerint a hazai labdarúgók a lefújás után megrohamozták a 25 éves játékvezetőt, Büki Gábort. A vita pedig tettlegességig fajult, Busai a hírek szerint hátulról vállon ütötte és lefejelte a bírót, akitől később a hírek szerint a játékvezetői öltözőben elnézést kért.

A történtek kapcsán a BKV Előre is vizsgálatot indított.

– A BKV Előre vezetősége elhatárolódik minden olyan cselekménytől, ami nem a sportpályára való. Az esetet ki fogjuk vizsgálni, amely játékosunk olyan magatartást tanúsít, ami szembe megy a klub értékrendjével és sérti annak hírnevét, attól elköszönünk – nyilatkozta Mátyás Tibor szakosztályvezető a Sportalnak.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) már döntött is az ügyben: súlyos büntetést szabott ki.

A testület közleményét az M4 Sport idézte: „Busai Attila (BKV Előre) 2023. április 25. napjától kezdődően minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 6 évre szóló eltiltást kapott.”

A korábban a Ferencvárosban is megfordult, a zöld-fehérekkel bajnok és háromszor kupagyőztes középpályás 34 esztendős...

„Busai Attila a BKV Előre-Kisvárda II mérkőzés 75. percben történt kiállítását követően a pályán, majd a mérkőzés lefújása után a pályán és az öltöző felé vezető úton is rátámadt a mérkőzés játékvezetőjére, akit lefejelt és ököllel is megütött. A játékvezető utóbbi támadásnál elesett, a lábát és a csípőjét is megütötte. A labdarúgó több kirívó fegyelmi vétséget is elkövetett, valamint tettlegességével veszélyeztette a játékvezető testi épségét. Ez a magatartás összeegyeztethetetlen a labdarúgás alapelveivel, valamint az emberi viselkedés alapvető normáival. A FEB ezért olyan büntetést szabott ki, amely kétszeresen meghaladja a Fegyelmi Szabályzat vonatkozó pontjában rögzített tételkeret felső határát” – olvasható a közleményben.

Busai mellett a BKV Előre vezetőedzője, Albert Flórián vezetőedző is eltiltásban részesült, a szakember a csapat következő három bajnoki meccsén nem lehet ott a kispadon. A Fegyelmi Bizottság határozatában továbbá az olvasható, hogy játékosainak súlyosan sportszerűtlen magatartása és a mérkőzés lefújása után a játékvezetők öltözőbe vonulásának zavartalan feltételeinek biztosításának elmaradása következtében pénzbüntetés is sújtja a BKV Előre együttesét.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bayern München-Hertha BSC bajnokin a hazai győzelem 1.11, a döntetlen 9.50, a vendég siker 20.00-szoros szorzóval fogadható.(x)