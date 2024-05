Nikola Serafimovval szerződést hosszabbított a Fehérvár

Az 1999. augusztus 11-én született Nikola Serafimov a Vardar Szkopje akadémiáján pallérozódott, a szkopjei klub színeiben bajnoki címet is ünnepelhetett, majd 2022 nyarán, a ZTE FC-től érkezett Fehérvárra. Első szezonjában 11 NB I-es bajnokin és két Európa Konferencia Liga-selejtezőn lépett pályára piros-kékben, az idei szezonban pedig szinte kirobbanthatatlan a fehérvári védelemből, 31 bajnokinkból 28 alkalommal kezdőként számított rá Bartosz Grzelak vezetőedző, a Kisvárda elleni őszi mérkőzésen gólt is szerzett. Folyamatosan tagja hazája válogatottjának is, már 14 találkozón lépett pályára az észak-macedón nemzeti csapatban.

"Két éve nyáron érkeztem a klubhoz, az első szezonom nem a terveim szerint sikerült, rosszul szerepeltünk, valamint két sérüléssel is meg kellett küzdenem. Az idei szezon kezdete után viszont nagyon pozitív irányba változtak a dolgok, ami az eredményeinken is látszik. Kiváló csapatunk és edzői stábunk van, a sikereinket egységesen, csapatként küzdve értük el. Viszonylag gyorsan elértük a szezon elején kitűzött 40 pontos célt, múlt héten sikerült bebiztosítanunk a nyári nemzetközi kupaindulást is, de az utolsó két forduló előtt a célunk, hogy mindenképp a dobogón végezzünk, és nem mondunk le a második hely megszerzéséről sem. Utána jöhet majd az új célok megfogalmazása, most viszont nagyon örülök, hogy szerződést hosszabbítottunk és a jövőben is a Vidi sikeréért küzdhetek majd" - nyilatkozta a hosszabbítás után Nikola Serafimov.