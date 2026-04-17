Nico Paz Como Atalanta penalty missed 01022026
Bózsik Tamás

Döntött az Inter és a Real Madrid között Nico Paz

N. Paz
Como
Olaszország 1
Real Madrid
Internazionale

Nico Paz tiszta vizet öntött a pohárba a következő klubjával kapcsolatban, miután az Inter olasz sajtóhírek szerint gőzerővel dolgozik a leigazolásán, míg a Real Madrid olcsón visszavásárolhatná őt.

Hiába veszi körbe hatalmas médiazaj a 21 éves argentin középpályást, a Sport Mediasetnek adott interjújából kiderült, minden erejével a Como sikereiért küzd. 

Emellett arra is fényt derített arra is, hogy mennyiben igazak az Inter érdeklődéséről szóló hírek. 

"Sosem jött szóba az Inter – szögezte le Paz. – A Real Madridhoz való visszatérés? Jelenleg nem ezen jár az agyam; 100%-ban a Comóra fókuszálok. Remek szezont futunk, és őszintén nem vártam, hogy ennyire jól fogunk majd szerepelni. Mindent bele szeretnék adni a szezon hátralévő részében, és majd meglátjuk, mit hoz a jövő."

Az tehát világos, hogy a Nerazzurri nincs a kérők között, de a Királyiaknál még ismét feltűnhet, hiszen a korábbi klubja egy visszavásárlási záradékot kötött a Comóval, amikor az olasz együttes leigazolta Pazt 2024 nyarán. 

Ennek értelmében kilencmillió euróért szerződtetheti a nyolcszoros argentin válogatottat a Real Madrid. 

