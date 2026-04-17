Döntött az Inter és a Real Madrid között Nico Paz

Hiába veszi körbe hatalmas médiazaj a 21 éves argentin középpályást, a Sport Mediasetnek adott interjújából kiderült, minden erejével a Como sikereiért küzd.

Emellett arra is fényt derített arra is, hogy mennyiben igazak az Inter érdeklődéséről szóló hírek.

"Sosem jött szóba az Inter – szögezte le Paz. – A Real Madridhoz való visszatérés? Jelenleg nem ezen jár az agyam; 100%-ban a Comóra fókuszálok. Remek szezont futunk, és őszintén nem vártam, hogy ennyire jól fogunk majd szerepelni. Mindent bele szeretnék adni a szezon hátralévő részében, és majd meglátjuk, mit hoz a jövő."

Az tehát világos, hogy a Nerazzurri nincs a kérők között, de a Királyiaknál még ismét feltűnhet, hiszen a korábbi klubja egy visszavásárlási záradékot kötött a Comóval, amikor az olasz együttes leigazolta Pazt 2024 nyarán.

Ennek értelmében kilencmillió euróért szerződtetheti a nyolcszoros argentin válogatottat a Real Madrid.

