Neymar visszatérhetett volna Barcelonába

Nyerj 20-szoros pénzt a magyar-lengyel VB selejtezővel! Regisztrálj és tippelj a meccsre! Hajrá Magyarok!

Eric Abidal a Barcelona korábbi sportigazgatója állítja, hogy a katalán klub 2019-ben visszaszerezhette volna Neymart, de klub vezetése végül úgy döntött, hogy Antoine Griezmannt szerződteti.

A korábbi igazgató a The Telegraphnak nyilatkozott erről: „Tíz nappal az átigazolási időszak vége előtt Párizsban tárgyaltam a PSG sportigazgatójával Leonardóval Neymarról. Ott volt velem a vezérigazgatónk is és azt gondoltam, hogy azért jött, mert alá akarja írni a megállapodást. Előtte nem egyeztünk meg Griezmann ügyében és biztos voltam benne, hogy Neymart szerződtetjük. Szükségünk lett volna rá és amikor korábban a játékosunk volt, fantasztikus teljesítményt nyújtott. Akkor nagy szükségünk lett volna rá, de az elnök végül Griezmannt választotta. Az volt az érv Neymar ellen, hogy van egy függőben lévő bírósági ügye a Barcelona ellen. Le kellett volna állítani az ügyet, ha vissza szeretett volna jönni. Amikor ez kirobbant még nem voltam a klub alkalmazottja, szóval nem tudtam ezt a problémát megoldani. Úgy gondolom, hogy aláírhattunk volna Neymarra, de végül ez nem történhetett meg.”

Abidal volt az egyike azoknak, akiket a Bayern München elleni 8–2-es vereség elsöpört a klubnál. A másik Quique Setien vezetőedző volt, akivel kapcsolatban szintén érdekes dolgokat mondott az egykori sportigazgató.

„Nem ő volt az első a listámon, amikor ezdőt kerestünk, hanem Mauricio Pochettino, de rajta kívül aljánlottam még Max Allegrit és Xavi Hernandezt is. Végül Setient nevezték ki. A legjobbat akartam, nem foglalkoztam azzal, hogy Pochettino korábban a városi rivális Espanyolnál is dolgozott. Ő addigra már eljutott a BL-döntőbe a Tottenhammel és jó elgondolásai vannak a labdarúgásról, de még a játékosok is imádják. Vele meg lehetett volna valósítani a nagy terveket.”

A cikk lejjebb folytatódik

p>

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott a lengyelek elleni mérkőzéssel megkezdi a világbajnoki selejtezősorozatot. Marco Rossi csapatának sikere jól fizet az Unibetnél, a fogadóiroda majd négyszeres pénzt kinál ezért.