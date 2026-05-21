Neymar megsérült, kiderült, hogy veszélybe került-e a világbajnoksága

Neymar megsérült

A 34 éves támadót a 65. percben kellett lecserélni a 3–0-ra elveszített találkozón. A Santos orvosi stábja később megerősítette, hogy Neymar jobb vádlijában egy kisebb, mindössze kétmilliméteres ödéma alakult ki – számolt be róla az ESPN.

A brazil klasszis emiatt már kihagyta a San Lorenzo elleni 2–2-re végződő Copa Sudamericana-mérkőzést, és jó eséllyel nem lép pályára a Grêmio elleni bajnokin, valamint a Deportivo Cuenca elleni csoportzárón sem.

A sérülés ellenére Brazíliában nem tartanak attól, hogy Neymar lemaradhatna a világbajnokságról. A tervek szerint május 27-én már csatlakozik is a brazil válogatott keretéhez.

A Santos május 31-én a Vitória ellen játszik bajnokit, ezt azonban Neymar biztosan kihagyja, mivel a brazil válogatott Panama ellen felkészülési mérkőzést vív. Ezt követően a dél-amerikai klubfutball is szünetre vonul a világbajnokság idejére.

Neymar ott lesz a világbajnokságon

Neymar hosszabb ideje nem szerepelt a brazil válogatottban, ennek ellenére továbbra is kulcsfigurának számít a keretben. A Santos és a brazil válogatott orvosi stábja folyamatosan figyeli az állapotát, hogy teljesen egészségesen érkezzen meg a vb előtti összetartásra.

A Selecao még Egyiptom ellen játszik felkészülési mérkőzést a torna előtt, a világbajnokság C csoportjában pedig Marokkóval, Haitivel és Skóciával találkozik majd.

