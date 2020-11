„Neymar nincs Európa 30 legjobb játékosa között”

Kicsit olyan, mintha senki sem akarna a elnöke lenni. Az egyik arról beszél, hogy csökkenteni akarja Messi fizetését, a másik megszorításrokról beszél, Toni Freixa meg beszólt Neymarnak.

Az elönkjelölt azt nyilatkozta, hogy semmit sem tenne azért, hogy Neymart visszacsábítsa a Camp Nouba, sőt szerinte „jelenleg nincs Európa harminc legjobb játékosa között, ha elnök lennék nem szerződtetném”.

Hozzátette, hogy őt különösebben nem is érdeklik a játékosok.

„A klub a legfontosabb és nem függünk senkitől” – mondta.

