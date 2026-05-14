Ancelotti tiszta vizet öntött a pohárba Neymar vb-részvétele kapcsán

A tehetség adott, a fizikum a döntő tényező

Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada által közösen rendezett 2026-os világbajnokság 26 fős utazó keretének kihirdetése előtt a figyelem középpontjában Neymar esetleges meghívója áll. A Santos 34 éves klasszisa jelenleg tagja az 55 fős bő keretnek, ám a tornán való részvétele egyelőre nem garantált. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a The Guardian számára adott interjúban részletezte a kiválasztási folyamat alapelveit.

„Neymar meghívója kizárólag rajta múlik. Attól függ, mit mutat a pályán” – nyilatkozta az olasz tréner. „Ez egy nagyon világos kritérium, és nem csak rá vonatkozik. A legtöbb játékos esetében a tehetséget és a fizikai állapotot egyaránt értékelnünk kell. Neymarnál azonban csak a fizikai állapotot vizsgáljuk, mert a tehetsége vitathatatlan. A döntés az ő kezében van, nem az enyémben.”

Pályán adott választ a hazai bajnokságban

A Barcelona és a Paris Saint-Germain korábbi sztárja a közelmúltban a pályán bizonyította, hogy továbbra is képes mérkőzéseket eldönteni. A 10-es mezben futballozó Neymar vezérletével a Santos 2–0-s győzelmet aratott a Red Bull Bragantino felett a brazil élvonalban (Série A), amellyel a klub lezárt egy hét mérkőzésen át tartó nyeretlenségi szériát.

A támadó az első félidő hosszabbításában egy nagyszerű egyéni akció végén szerzett gólt, majd a 75. percben egy okosan elvégzett pontrúgásból adott gólpasszt Adonis Friasnak. A teljesítményével a válogatott stábjának is üzent, lecserélésekor pedig a közönség álló ovációval búcsúztatta a pályáról.

Forrás: GOAL

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.