Neymar bánja, hogy nem ütötte arcon Álvaro Gonzálezt

Botrányos jelenetekkel zárult a –Marseille (0–1) mérkőzés, amelynek a 96. percében öt piros lapot osztott ki a játékvezető.

Az egyik főszereplő a brazil Neymar volt, aki a közösségi oldalán folytatta az esetet.

„Az egyetlen dolog, amit bánok, az az, hogy nem az arcát ütöttem meg annak a s.ggfejnek. Persze a videobíró könnyen kiszúrja az agressziómat, de most azokat a képeket akarom látni, amelyen az látszik, hogy az a rasszista azt mondja nekem: A k...a anyádat, te majom! Ezt akarom látni!”

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?