Könnyek és álmatlan éjszaka: Neymar érzelmes vallomása a világbajnoki kerethirdetés után

Érzelmes éjszaka

Egy São Pauló-i sajtóeseményen Neymar intim részleteket osztott meg arról, hogyan reagált, amikor meglátta a nevét a végleges névsorban:

„Reggel fél hét-hét körül jutottam el az alvásig, addig folyamatosan a videókat néztem. Egész éjjel nem bírtam abbahagyni a sírást. Ott feküdtem a feleségem és a lányaim mellett, egy ágyban aludtunk. Ők már rég aludtak, én pedig csak könnyeztem a videókat nézve, mert tudtam, hogy semmi sem volt egyszerű” - mesélte Neymar.

Sérülések és a mez súlya

Brazíliát képviselni egy újabb világbajnokságon hatalmas szimbolikus súllyal bír a játékos számára – különösen az elmúlt évek súlyos sérülései és a pályafutását övező bizonytalanságok után. Neymar nem titkolta, hogy a visszatérésig vezető folyamat rendkívül fájdalmas volt, de a cél elérésével minden áldozatot megért.

Így fogalmazott:

„Nehéz volt, nagyon kemény, de a végén minden megérte. Megérte azért, hogy újra érezzem ezt a szeretetet, ezt az izgalmat, és azt az érzést, hogy brazil vagyok, aki mindannyiótokat képviselheti a világbajnokságon”

Teljes bedobással a vb-n

A Santos csillaga most már teljes mértékben a fizikai és technikai felkészülésre összpontosít, és külön megköszönte a rajongók millióinak a támogatást. Úgy véli, ez a meghívó élete egyik legjelentősebb pillanata, és ígéretet tett arra, hogy maximálisan megszolgálja a bizalmat, amit az olasz szövetségi kapitánytól kapott.

„Köszönöm egész Brazíliának a támogatást, a bátorítást és a csodálatos reakciókat. Nagyon különleges időszak lesz ez, olyasvalami, amit életem végéig őrizni fogok” - mondta Neymar.

forrás: goal





