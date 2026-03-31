Az NL előző, 2024/25-ös kiírása C és D divíziós osztályozójában négy csapat volt érdekelt. A lett és a luxemburgi a C, míg a máltai és a gibraltári válogatott a D divízióban szerepelt. A múlt csütörtökön rendezett első mérkőzéseken Lettország 1-0-s, míg Luxemburg 2-0-s eredményt ért el idegenben. A keddi visszavágón a luxemburgiak emberelőnyben 3-0-ra kerekedtek felül, míg a lettek 1-0-s hazai sikerrel nyerték meg a párharcot.

Az osztályoztók győztesei a C, míg a vesztesek a D divízióban kezdik a szeptemberben induló 2026/27-es versenysorozatot.

Nemzetek Ligája, osztályozó a C divízióért, visszavágók:

Luxemburg-Málta 3-0 (1-0)

A párharcot kettős győzelemmel, 5-0-s összesítéssel Luxemburg nyerte.

Lettország-Gibraltár 1-0 (0-0)

A párharcot kettős győzelemmel, 2-0-s összesítéssel Lettország nyerte.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.