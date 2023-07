Németországban már tudják, mikor lép pályára a három Dárdai apjuk kezei alatt

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A futball világában többször is láthattunk már olyat, hogy testvérek ugyanabban a csapat mezében léptek pályára, sőt olyan is előfordult, hogy az édesapa irányítása alatt küldte be fiát a csapatba. Azonban idősebbik Dárdai Pál minden korábbi történelmet felülmúlna.

Jelenleg három Dárdai is a Hertha BSC kötelékébe tartozik: Pál, a vezetőedző, Márton az első keret tagja, míg Bence az ifi csapatot erősíti. Palkó 2021 januárjában került el Berlinből és szerződött a Fehérvárhoz. A német-magyar labdarúgót azonban hamarosan apja viheti vissza a Herthához. A magyar és német értesülések szerint is a klubok már napok óta egyezkednek, a Hertha pedig kész kivásárolni élő szerződéséből a 24 esztendős támadó-középpályást.

Habár a 17 éves Bence még nem az első keret tagja, apja magával vitte az előszezonba, ahol kiváló teljesítményt nyújt. Sőt még egy hatalmas bombagólt is szerzett a Young Boys elleni felkészülési találkozón. A Bild a hétvégén több cikkben is foglalkozott a Dárdai családdal, ahol megjegyezték, hogy ha továbbra is hasonló formában teljesít a fiatal játékos, akkor hamarosan tétmeccsen is megkapja a lehetőséget.

Dárdai Márton jelenleg is az első keret tagja, apja továbbra is számít a 21 esztendős fiára. A német lap szerint az első fordulóban még nem, de a bajnokság harmadik vagy negyedik játéknapján összejöhet a Dárdai-dinasztia megalakulása. A portál kalkulációja szerint Márton védekező középpályást, Palkó szélsőt, míg Bence játékmestert játszana apja irányítása alatt.

Forrás: nso.hu