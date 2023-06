A Hertha új felfedezettje: apjától megkapta a lehetőséget a legkisebb Dárdai is!

Vajon sikerül berobbannia az első csapatba is?

A friss U17-es Európa bajnok Dárdai Bence a Hertha BSC szerdai edzését már az apja kezei alatt, az első csapatban kezdte meg.

A mindössze 17 éves támadó középpályás kiváló szezont tudhat maga mögött: felkerült a Hertha U19-es csapatába, ahol hat gólt szerzett, illetve a Magyarországon megrendezett Európa Bajnokságon húzóembere volt a végső győztes német válogatottnak. Utóbbi tornán egy gólt szerzett, a Hidegkuti Nándor stadionban megrendezett fináléban egy kapufáig jutott, de a tizenegyespárbajban már betalált.

A kiváló teljesítményével apja bizalmát is kiérdemelte, aki a nyártól már harmadik alkalommal lesz a csapat vezetőedzője. Dárdai Pál a csapat szerdai edzésén fiát is felhívta az első kerethez, ahol - Berliner Kurier cikke szerint - nagyon magabiztosnak és labdaügyesnek bizonyosult. A következő hetek edzései döntik majd el, hogy berobbanhat-e a Bundesliga 2-be is a támadó középpályás.

A csapat kiesését követően rengeteg fiatalnak biztosíthat helyet az idősebbik Dárdai, akikre majd építhet a jövőben is a klub. Amennyiben legfiatalabb Dárdai-növendék is bemutatkoznak az első csapatban, azt jelentené, hogy a családból már négyen is megfordulnának a berlini alakulatba. A jelenlegi vezetőedző 1998-ban lépett pályára az egyesület mezében először. Dárdai Palkó 2017-ben debütált az első csapatban, ő azóta már a Fehérvár FC-t erősíti. A középső fiú, a 21 éves Dárdai Márton a Hertha védelmének oszlopos tagja, rá már apja is építhet.