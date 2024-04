Nem kell a Frankfurtnak a Manchester Unitedtől köcsönvett középpályás

Pedig van rá opciójuk.

Az Eintracht Frankfurt nem számol Donny van de Beekkel.



Tovább folytatódik Donny van de Beek kálváriája. A még mindig csak 26 éves középpályás 2020-ban 39 millióért igazolt Manchesterbe az Ajaxból, azonban teljesítménye nem érte el a kívánt szintet, így összesen 35 bajnokin kapott lehetőséget.



A United két kölcsönjátékkal is megpróbálta fellendíteni a holland játékát, de az Evertonnál is csak 7 bajnokin lépett pályára, majd idén a Frankfurtba is. Arról, hogy a Vörös Ördögök gyakorlatilag már lemondtak róla jól jelzi, hogy a németeknek már opciós joggal adták oda őt.



Csakhogy a Frankfurt sincs megelégedve a játékos teljesítményével, így nem fizeti ki a 11 millió eurós átigazolási díjat. Fabrizio Romano értesülései szerint így a holland visszatér nyáron Manchesterbe, ahol azon fognak dolgozni a csapattal, hogy új klubot találjanak neki.