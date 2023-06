Nem kegyelmezett az UEFA: eltiltotta Mourinhót a bíró inzultálása miatt!

Az Európa-liga-döntő közben és után is folyamatosan szidta a játékvezetőt.

José Mourinho igen heves vérmérsékletű edző hírében áll és ennek tett tanúságot az idei Budapesten megrendezett Európa-liga finálében is.

A Sevilla 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel felülmúlta az AS Romát a labdarúgó Európa-liga májusi döntőjében, melyet a Puskás Arénában rendeztek. A találkozó végig feszült hangulatban zajlott, különösen a kétszer tizenöt perc hosszabbítás, amelynek a végén José Mourinho teljesen elvesztette az önkontrollt, az AS Roma vezetőedzője egymaga neki ment az egész Sevilla kispadnak, úgy kellett lefogni.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a portugál szakember kitért Anthony Taylor játékvezető teljesítményére is, szerinte az angol bíró spanyolosan vezette a mérkőzést, igazságtalanul sok sárga lapot kiosztva a Roma játékosainak. Azonban annyira nem tudta elfogadni a vereséget, hogy még a játékvezetőt is megvárta a Puskás Aréna parkolójában.

Tettlegességig hála nem fajult az eset, a portugál csak szóban osztotta ki a játékvezetőt.

"Ki*aszott szégyen, ki*aszott szégyentelen! Gratulálok, te szégyentelen!"

Majd olaszul is folytatta a káromkodást a portugál.

Most viszont meglett a böjtje annak, hogy Mourinho folyamatosan trágár szavakkal ostromolta a játékvezetőt. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) most súlyos büntetéssel szankcionálta a portugál trénert. Az eltiltás azt jelenti, hogy Mourinho a következő szezonban kihagyja a Roma hat Európa-liga-csoportkörének első négy mérkőzését. Az UEFA szerdán kiadott közleményében megerősítette, hogy az ellenőrző, etikai és fegyelmi testületük egy sor büntetést rótt ki az olasz csapatra, Mourinhót pedig azért szankcionálta, mert "sértő beszéddel inzultált egy játékvezetőt".

A Romát többszörösen is büntették: 50000 eurós pénzbüntetést szabtak ki rájuk és a szurkolóknak a következő vendég meccsről való eltiltását is hivatalossá tették, amiért illegális eszközöket dobáltak a játéktérre, illetve vittek be a stadionba. További 5000 eurós szankciót is kiszabtak a Romára, amiért helytelen viselkedést tanúsítottak a büntetőrúgások közben.