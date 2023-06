Mourinho a parkolóban várta meg az elvesztett EL-döntő után a játékvezetőt - VIDEÓ

Nem kímélte az angol bírót. A portugálnak már nem ez volt az első esete, hogy a hármas sípszó után felkereste a játékvezetőt!

A tizenegyespárbajban elveszett Európa-liga-döntő után a vesztes AS Roma vezetőedzője a parkolóban várta meg Anthony Taylor játékvezetőt.

José Mourinho nem a vesztesek körébe tartozik, hiszen a budapesti finálét megelőzően minden alkalommal amikor bejutott egy döntőbe meg is nyerte azt. A vehemens portugál szakembert a meccs közben is többször le kellett fogni és egy sárga lap tulajdonosa is lett.

Azonban annyira nem tudta elfogadni a vereséget, hogy még a játékvezetőt is megvárta a Puskás Aréna parkolójában. A portugál szakember Anthony Taylort okolta azért, hogy elvesztették a döntőt - erre még a sajtótájékoztatón is kitért.

Senki nem számított arra, hogy Mourinho az autóknál várja a bírót, így a biztonsági emberek is csak nézték a fejleményeket. Tettlegességig hála nem fajult az eset, a portugál csak szóban osztotta ki a játékvezetőt.

"Ki*aszott szégyen, ki*aszott szégyentelen! Gratulálok, te szégyentelen!"

Majd olaszul is folytatta a káromkodást a portugál.

Nem ez az első alkalom, hogy Mourinho egy mérkőzés után a játékvezetőt is megkereste. 2012-ben Mourinho a Camp Nou mélygarázsában várta meg a bírót, miután kiestek a Barcelona ellen a Spanyol Királykupából.