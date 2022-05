Négygólos döntetlen Székesfehérváron

Nyerj ingyen 8 millió forintot a Liverpool–Chelsea meccsel! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

Az OTP Bank Liga utolsó fordulójában a Magyar Kupa döntőjét elveszítő Paks éppen ahhoz a Fehérvárhoz látogatott, amelyet a hétközi vereségével a nemzetközi porondra juttatott.

Rögtön a találkozó elején befüstölt a hazai tábor, jó négy percig állt is a játék, mire újra normalizálódtak a látási viszonyok a stadionban.

Ha már látták is a kaput a vendégek, be is találtak az első negyedóra végén, a 19 éves, mindössze harmadik NB I-es mérkőzésén szereplő Gyurkits Gergő küldte el gyufáért Stopirát, majd remekül tekert a kapu bal oldalába. Kovács kapus még bele tudott érni a labdába, de hárítania nem sikerült.

Nem kellett azonban sokat hátrányban futballoznia a Fehérvárnak, a 24. percben Nego kapott hosszú indítást, beadása két vendég védőn megpattanva a második hullámban érkező Kodrohoz került, aki állítgatás nélkül a jobb felsőbe lőtt.

Ezután tovább nyomott Michael Boris együttese, fél perc alatt kétszer is nagyot kellett védenie Rácznak, előbb Kodro lövését hárította lábbal, majd Nikolics középre tartó kapáslövésénél zárta jól a szöget.

Az első félidő ráadásában Ádám Martin is veszélyeztetett, bivalyerős lövését Kovács tolta szögletre a léc alól. A sarokrúgást Gyurkits végezte el, beadását pedig Szabó János fejelte a kapuba, így előnnyel mehetett a szünetre a Paks.

A 61. percben Nikolics 20 méterről, középről elvégzett szabadrúgását Rácz tolta szögletre a léc alól, majd a sarokrúgás után Stopira fejelt, de a Paks kapusa ezt is kipiszkálta.

Öt perccel később egyenlített a hazai gárda, Dárdai bal oldali lapos beadása Osváthról védhetetlenül pattant Rácz kapujának bal felső sarkába.

A 76. percben Haraszti jobb oldali beadása után Kovács Nikolasz lövése vágódott Sajbánhoz, ám az üres kapu helyett a bal lábáról a saját kezére pattant a labda, amivel odalett a lehetőség. Egy percre rá ismét Sajbán lőhetett, de Fiola önfeláldozóan mentett becsúszva.

A 83. percben Kodro lépett ki lesről, elfektette Ráczot, majd a kapuba talált, de az asszisztens jelzett és érvénytelenítették a találatot, így maradt a 2-2.

OTP Bank Liga, 33. forduló

MOL Fehérvár-Paks 2-2

gól: Kodro (24.), Osváth (66. - öngól) ill. Gyurkits (15.), Szabó J. (45.)

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az MTK-Debrecen meccsen a hazai siker 1.68, a döntetlen 4.10, a vendég győzelem 4.35-szörös pénzt fizet. (x)