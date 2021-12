Négy ajándékötlet futballrajongóknak

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bár beválhat, de nem biztos, hogy egy focicsuka a legjobb ajándékötlet egy igazi futballrajongó számára.

Van egy igazi focirajongó a családban, de már a korábbi években megkapta kedvenc csapata mezét és minden kiegészítőjét is? Most pár tippel segítünk, hogy igazán jó ajándékokkal lepd meg őt!

A FIFA 22-vel nehéz mellé lőni

Nyilvánvaló és kézenfekvő ajándék lehet számára a FIFA 22, ha még nem szerzete volna be az EA Sports játékát. A legújabb FIFA mellett szól, hogy idén végre valódi újdonságokat zsúfoltak a programba, a HyperMotion technológiának köszönhetően még élethűbbek a játékosok mozgásai, a játékmenet is jó irányba változott, így a sprintek helyett jobban díjazza az okos játékot. Ja és hosszú idő után a Ferencváros személyében ismét van magyar klubcsapat is a játékban!

Üljetek le közösen játszani!

Ha azonban nem szeretnéd elveszteni családtagod hosszú órákig a számítógép/játékkonzol előtt, akkor tetszeni fog a következő tippünk: barátokkal vagy akár az egész családdal is egy asztalhoz lehet ülni a piacon elérhető Football Manager társasjátékokkal. A legnépszerűbb a Superclub és az Eleven nevű verziók, amelyek már réges-rég nem csak a klasszikus ki tud többször hatost dobni játékmenettel rendelkezik, hanem valós stratégiát követel meg, ahol bizony a taktikai felállás és a leigazolt játékosok képességei vezethetnek győzelemre – épp úgy, ahogy a pályán is.

Olvass utána!

A labdarúgásról magyar nyelven is egyre több jó könyv jelenik meg, aki viszont az életútleírások helyett egy átfogóbb, izgalmas képet szeretne kapni imádott sportjától, egész biztosan örömmel lapozgatja majd a Darálót. Michael Cox brit sportújságíró műve a Premier League taktikai fejlődését veszi górcső alá az ívelgetéstől a tiki-takáig, Cantona pályára lépésétől egészen a Guardiola-korszakig. Mindez rövid, érthető és felettébb szórakoztató nyelvezettel teszi, így nem hiányozhat egyetlen focirajongó polcáról sem!

Vidd el egy meccsre!

Mi mást is ajánlhatnánk végezetül, mint azt, hogy ajándékozz élményt! A focit úgyis a lelátón a legjobb végigélvezni, és bár egy külföldi túra nehezebben kivitelezhető a pandémia miatt, de a válogatottnak – és a Nemzetek Ligájának – köszönhetően a Puskásban is világsztárok fognak pályára lépni, mert Olaszország, Anglia és Németország is Magyarországra érkezik majd június és szeptember között.

