NB I: szeptembertől minden meccs képernyőre kerül!

Szombaton lesz öt éve, hogy elindult a közszolgálati sportcsatorna, az M4 Sport, amely ősztől új csatornával szolgálja ki a nézőket.

Az MTVA sajtóosztályának tájékoztatása szerint öt éve több célt is kitűzött maga elé a csatorna, amely a magyar sikerek mellett a látvány- és olimpiai sportokat kívánta megmutatni, hogy ezáltal minél többen kapjanak hozzájuk kedvet és kezdjenek el sportolni. Ezen kívül olyan prémiumesemények színesítik a palettát, mint a labdarúgó világ- és Európa-bajnokság, a vagy a Formula–1 – így megadva az esélyt, hogy mindenki láthassa a világsztárokat.

Több csapat

Ebben az időszakban számtalan sikerről számolt be az M4 Sport: az első évben a csatorna mutatta meg, ahogyan a magyar labdarúgó-válogatott kiharcolja az Európa-bajnoki részvételt, majd a franciaországi tornán nyolcaddöntős csapat felejthetetlen menetelését. 2017-ben minden idők legjobb és legnézettebb vizes világbajnoksága, 2018-ban történetének első téli olimpiai aranyérme és az oroszországi futball-világbajnokság, 2019-ben a hazai rendezésű vb-k és a Puskás Aréna nyitó mérkőzése, míg idén januárban a magyar férfi vízilabda-válogatott Európa-bajnoki győzelme a Duna Arénában emelkedett ki.

Székely Dávid csatornaigazgató az MTI-nek elmondta, talán arra a legbüszkébb, hogy az M4 Sport a magyar emberek szerves részévé vált, mindenki ismeri a csatornát, és szinte mindenkinek van valami személyes emléke is, legyen ez a futballválogatott Eb-szereplése, egy-egy olimpiai siker, Gareth Bale parádés gólja a BL-döntőben vagy éppen Zsóri Dániel történelmi Puskás-díjas ollózós gólja. Külön kiemelte a Kékszalag vitorlásversenyt, amely a magyarság része, de korábban némiképpen háttérbe szorult.

Székely Dávid elmondta, hogy a koronavírus-járvány alatt mint minden sportcsatorna, jóval nehezebb időszakot éltek meg, de köszönhetően a gyorsan kötött megállapodásoknak, sikerült kiterjeszteniük az archív felvételeiket, így többek között a 2016-os futball Eb minden mérkőzését felidézték, valamint az 1992-es barcelonai olimpiától kezdve minden jelentősebb ötkarikás mozzanatot újraélhettek a nézők. Kuriózumnak számít, hogy a csatornán korábbi legendás Formula–1-es versenyeket is le tudtak adni, hiszen ezt megelőzően mindig csak az adott esztendőből, meghatározott számú futamot lehetett ismételni. A csatornaigazgató kiemelte, jó döntésnek bizonyult műsorra tűzni ezeket az emlékezetes pillanatokat, hiszen a nagy nemzetközi bajnokságok élő mérkőzéseihez hasonló nézettséget értek el vele.

Székely Dávid kifejtette, hogy a labdarúgó -ből a következő idényben is péntekenként egy, szombatonként három, vasárnaponként pedig két mérkőzést közvetítenek élőben, szeptembertől pedig beindulnak majd többek között a kézilabda- és jégkorongmérkőzések is. Éppen ezért az ötödik születésnap egy mérföldkő a közszolgálati sportcsatorna történetében, ugyanis szeptember 12-től bővül az M4 Sport kínálata: minden szombaton és vasárnap 14 és 22 óra között a közmédia nemzetközi csatornáján, a Duna Worldön jelentkezik az M4 Sport+, ezzel még jobban kiszolgálva a szurkolókat és a sport iránt érdeklődőket határon innen és túl.

„Izgatottan várjuk a következő időszakot, hiszen a sport az életünk. Az első öt év sem volt unalmas, ám a nemzetközi sportnaptár átszervezése és az időközben sikeresen megszerzett közvetítési jogok miatt a következő öt is eseménydúsnak ígérkezik, még több lehetőséget rejtve magában. Ezen a hétvégén a Formula–1-es Magyar Nagydíjat közvetítjük, hamarosan újraindul a futballélet az NB II-vel, a Bajnokok Ligájával majd az NB I-gyel. Idén is nálunk láthatják a nézők a Kékszalagot és a Tour de Hongrie-t, ami tévés szempontból óriási kihívás, akárcsak a Budapesten sorra kerülő európai Szuperkupa-mérkőzés. Nagyszerű időszak lesz, immáron két csatornán, és nem titok, hogy folyamatosan dolgozunk egy felhasználóbarát, internetes médialejátszón is, hogy a digitális tartalomszolgáltatásban is lehető legjobban kiszolgáljuk nézőinket” – foglalta össze a terveket Székely Dávid.

Érdemes továbbra is az M4 Sporttal és az M4 Sport+-szal tartani, ugyanis amennyiben megrendezik a tervezett sporteseményeket, úgy a hazai látványsportok bajnoki és kupaküzdelmei mellett 2021-ben többek között a labdarúgó Eb-t, a nyári olimpiát, a két felnőtt kézilabda-világbajnokságot és a hazai vizes Európa-bajnokságot is a közmédia közvetíti.

„Óriási büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az elmúlt öt évben a hazai sportcsatornák között messze az M4 Sport volt a legnépszerűbb. Célunk, hogy még több magyar sporteseményt, a magyar sportvilág még nagyobb szeletét meg tudjuk megmutatni, ezért ősztől bővítjük a közmédia kínálatát és elindítjuk az M4 Sport+ nevű csatornánkat. Eddig is fontos feladatunk volt a magyar sport – határon innen és túl – támogatása, az új csatornával ez még jobban kiteljesedik” – mondta Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.