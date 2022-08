NB I: Nyert az FTC, de még mindig a Kisvárda vezet

A Kecskemét elvesztette veretlenségét, az FTC nyerte a fővárosi rangadót, a Kisvárda nem tud hibázni.

Az éllovas Kisvárda kétgólos győzelmet aratott az eddig hozzá hasonlóan veretlen Paks otthonában.

Lendületesen, már-már agresszíven kezdett a Kisvárda, és amellett, hogy egyáltalán nem engedte kibontakozni a Paksot, két remek egyéni megmozdulással hamar kétgólos előnyre tett szert. Miközben a vendégek a folytatásban gyors kontratámadásokból próbáltak veszélyeztetni – többször is sikerrel –, az első félidő második felében a hazaiak is eljutottak az ellenfél tizenhatosáig, de kaput eltaláló lövésük egy sem akadt.

A szünetben cserékkel frissítette csapatát a házigazdákat irányító Waltner Róbert, de ez sem használt, a Kisvárda egy szögletet követően tovább növelte előnyét. A Paks ezután mindent megtett a szépítésért, ez kisvártatva össze is jött, de többre már nem futotta az erejéből, illetve Hindrich kapus minden további próbálkozást hárított.

A Kisvárda sorozatban harmadik bajnokiját nyerte meg 3-1-re.

Paksi FC-Kisvárda Master Good 1-3 (0-2)

Paks, 1604 néző, v.: Antal

gólszerzők: Windecker (63.), illetve Navratil (17.), Camaj (24.), Karabeljov (52.)

A MOL Fehérvár FC házigazdaként 2-1-re legyőzte az eddig veretlen, újonc Kecskemétet.

Az első negyedóra fehérvári fölénnyel telt, Funsho Bamgboye keresztlécen csattant távoli lövése is ezt jelezte. A Kecskemét masszív védekezésből igyekezett veszélyt teremteni a hazai kapu előtt, ebből szinte semmi nem valósult meg. A Fehérvár félóra elteltével - Nego Loic kapáslövésével - megszerezte a vezetést, és úgy tűnt, hogy előnnyel vonulhat pihenőre. Hogy ez mégsem így lett, arról a hazai kapus, Emil Rockov tehetett, aki egy hazagurított labdába rosszul ért bele és a tőle elpattanó játékszert Katona Bálintnak nem volt nehéz az üres kapuba passzolni.

A második félidő is fehérvári fölényben telt, azonban Bamgboye les miatt érvénytelenített találatán kívül nem sok említésre méltó helyzetük volt a házigazdáknak. A vendégek továbbra is a védekezést helyezték előtérbe és bíztak a kontratámadásaikban. A hajrában a kapujához szegezte a Fehérvár a Kecskemétet, Varga Ádám azonban sokáig mindent védett, de Stopira fejesnél már ő is tehetetlen volt. Ezzel a forduló előtt kiesőhelyen tanyázó Fehérvár elvette a dobogós helyen álló Kecskemét veretlenségét.

MOL Fehérvár FC-Kecskeméti TE 2-1 (1-1)

Székesfehérvár, 2016 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Nego (31.), Stopira (90.), illetve Katona B. (40.)

A címvédő Ferencváros 1-0-ra nyert az újonc Vasas otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának szerda esti mérkőzésén.

A mérkőzés az erőviszonyoknak megfelelően ferencvárosi mezőfölénnyel indult, és a Vasas hiába tömörült be a saját kapuja elé, Zachariassen megpattanó lövésével az első negyedóra végén megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A hazaiak ezt követően próbáltak bátrabban játszani, de kontratámadásaikból csak egy lesgólig, illetve egy veszélyes szabadrúgásig jutottak – utóbbinál Bogdán védett nagyot.

A fordulás után ismét fokozta a tempót és a nyomást a Ferencváros, a Vasas szinte csak pontrúgásokból tudott kisebb-nagyobb veszélyt teremteni a vendégek kapuja előtt. A hajrára Kuttor Attila vezetőedző négy támadószellemű játékost is pályára küldött, de a legnagyobb helyzetet így is a zöld-fehérek dolgozták ki: a 78. percben Traore lövését Hidi vágta ki a gólvonalról. A jó iramú mérkőzés utolsó periódusában is biztosan őrizte előnyét a címvédő, amely megszerezte szezonbeli negyedik győzelmét is – számolt be róla az MTI.

Vasas FC-Ferencváros 0-1 (0-1)

Illovszky-stadion, 4295 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Zachariassen (17.)

