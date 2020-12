NB I: kidőlt az MTK szakmai stábja

Az szakmai stábjának jelentős része nem lehet ott a elleni meccsen, mert betegséggel küzdenek – számolt be a kék-fehérek internetes oldala.

„A DVTK és ZTE elleni meccsekhez hasonlóan nem irányíthatja csapatunkat a mai találkozón Michael Boris, de mellette a stáb döntő része is hiányzik majd a kispadról, hiszen tovább bővült a lista: a Farkas Attilát legutóbb segítő Teodoru Vaszilisz (asszisztens), Elbert András (kapusedző), Farkas Viktor (asszisztens) trió, valamint Dömök István (masszőr) is betegséggel bajlódik, így ők sem vehetnek részt a csapat felkészítésében, a mai találkozón ez teljes egészében Farkas Attilára hárul, munkájába rutinos labdarúgónk, Pintér Ádám és Janta Gábor technikai vezető segít be a kialakult helyzetben. A stábból Hidvégi Sándor (erőnléti edző), Vajkai Dániel (videóelemző), Riba Dániel (masszőr), Sipos Péter (fizioterapeuta) továbbra sem lehet ott a csapat mellett. Ami a játékoskeretet illeti, újabb két labdarúgóval bővült a hiányzók listája, hiszen George Ikenne-King Patrick és Varju Benedek is kidőlt a védelemből. Többen is szokatlan poszton szerepelnek majd, míg a szerdán sérülés miatt lecserélt Bojan Miovski - bár nem 100%-os, de - vállalta a játékot. A hiányzó játékosok listája (sérülés, betegség, eltiltás miatt - 13 fő): Varju Benedek, George Ikenne-King Patrick, Nagy Zsombor, Palincsár Martin, Balázs Benjámin, Myke Bouard Ramos, Katona Máté, Baki Ákos, Bíró Bence, Lencse László, Somodi Bence, Kanta József, Vancsa Zalán.”

Emlékezhetünk rá, hogy korábban az Újpest kérte az MTK elleni találkozója elhalasztását, mert a lila-fehéreknek csak négy egészséges játékosuk volt, de a kékek nem mentek bele.