NB I: hősiesen küzdött az Újpest, de a Ferencváros fél gőzzel is nyert

A 14. perctől emberhátrányban futballoztak a lila-fehérek, a hazaiak pont annyit tettek a győzelemért, amennyire szükség volt.

A szerdán Fehérváron győztes csapattal kezdte a meccser a Ferencváros, az Újpest védelmébe pedig visszakerült az a Diaby, aki letöltötte négymeccses eltiltását.

A bajnoki címért küzdő hazaiak, neki is estek a vendégeknek és a 4. percben meg is szerezték a vezetést. A büntető előtt Diaby rúgott akkora lyukat, hogy a fél stadion átférne rajta, így a labda Uzuni elé került, az albán elé kivetődött Banai és a támadó elesett, a szituációt megvizsgálta a VAR, de a büntetőt jogosnak ítélték. Ryan Mmae pedig magabiztosan értékesítette is a 11-est (1–0).

Ezt követően kijött a szorításból az Újpest, Nikola Mitrovics beíveléseiben volt némi veszély, de igazi helyzete nem volt a lila-fehéreknek. Aztán a 14. percben Uzuni lépett volna ki a balösszekötő helyén, Diaby lerántotta – egyből piros. A VAR is megnézte és helyben hagyták a döntést, vagyis emberhátrányba kerültek a vendégek.

A folytatásban nagyobb helyzetei a ferencvárosnak voltak – Uzuni simán duplázhatott volna –, de az Újpest is magához tért. Aztán a 42. percben Uzuni lépett ki – ő nem volt lesen, ellentétben az előtte futó Tokmac Nguennel – a jobb oldalon, majd középre emelt, ahol Kastrati a felfejelte a labdát az égbe, ami lehullva Tokmac Nguen elé került, aki lőtt is, a labda pedig Kutrumpisz lábáról vágódott a hálóba (2–0).

Ekkor azt is gondolhattuk volna, hogy eldőlt a találkozó, ám a vendégeknek más tervei voltak és az első félidő hosszabbításában Mitrovics emelte előre a labdát Tallo-nak, aki Blazic és Civic között átvette a labdát és az elbambuló hazai védők között a kapu bal oldalába lőtt. A lila-fehérek 876 nap után szereztek újra gólt a Ferencváros ellen.

A szünet után óriási füst lepte el a stadiont és meglepő módon az Újpest kezdte aktívabban a második félidőt: Tallo két alkalommal is fejelhetett a tizenhatoson belül. A továbbiakban sem lehetett érezni, hogy a Ferencváros emberelőnyben játszana, a vendégek teljesen egyenrangú ellenfélként futballoztak. Az mondjuk nem segített a vendégeknek, hogy a második félidő közepén Tallo-t le kellett cserélni – a sérült támadó helyére Simon Krisztián állt be, így át kellett szervezni a csapatot.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Ferencváros nem nagyon akarja eröltetni a dolgokat, megelékszik egy szűk győzelemmel és már a csütörtöki Betis elleni EL-csoportmeccsre tartalékol. Aztán a 81. percben Uzuni betalált, Bogár játékvezető meg is adta a gólt, ám a VAR szobában beúzták a vonalat és kiderült, hogy a csatár lesen kapta a labdát. Nem sokkal később Simon Krisztián szakadt el a védőktől és 14 méterről, éles szögből lőhetett, de nem talált kaput.

A 87. percben aztán eldőlt a mérkőzés: Vécsei indította el Laidounit, aki a bal oldalon egészen az alapvonalig verekedte el magát, majd középre adott, ahol Csongvai mellett érkezett Uzuni, akinek a bal lábáról a gólvonal mögé pattant a labda.

Az Újpest hősiesen küzdött emberhátrányban, de a Ferencváros végül kényelmes játékkal is megnyerte a csapatok 233. találkozóját, így üldözi a Kisvárdát. A lila-fehérek továbbra is kieső helyen állnak és nyeretlenek ebben a szezonban.

