NB I: évtizedes mélységben a Fehérvár

2013 őszén volt utoljára olyan rossz sorozata a Fehérvárnak mint most. Bő hét évvel ezelőtt novemberben kezdődött a gyenge széria és hat meccsen át tartott, amikor négy döntetlen mellé becsúszott két vereség. Arra pedig, hogy öt meccsen mindössze egy pontot szerezzen a gárda legutóbb 2007 őszén volt példa – akkor egészen pontosan hat meccsből öt zakó mellé sikerült egy pontot hozni. Most sorozatban öt bajnokin nyeretlen a gárda és csak egy pontot hozott – az Újpest elleni 5–0–s nyitány óta kikapott a csapat a Kisvárdától, a Ferencvárostól, a Honvédtól, most az MTK–tól és csak Mezőkövesden volt ok némi örömre.

„Aki edzőnek áll az tudja, hogy mindig benne van. Nyilván eljön az a pont, amikor át kell beszélnünk a dolgokat…” – mondta a meccs után Márton Gábor, a Fehérvár vezetőedzője vasárnap, miután csapata kikapott az MTK–tól.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

De vissza az elejére!

A meccs úgy kezdődött, hogy a hazai együttes kijön a gödörből. Gyorsan vezetést szereztek a házigazdák Hangya Szilveszter góljával, majd továbbra is támadásban maradtak, de nem tudták megduplázni előnyüket. A félidő közepétől kiegyenlítettebbé vált a játék, az MTK azonban sok veszélyt nem jelentett kapura.

A cikk lejjebb folytatódik

Fordulást követően azonnal egyenlíthetett volna a fővárosi gárda, ám Varga Roland ziccerben a kapusba lőtte a labdát. Két perc múlva viszont már összejött a vendéggól: Varga keresztlécre tenyerelt szabadrúgása után a kipattanót két lépésről bólintotta az üres kapuba Bojan Miovski. Nem sokkal később Ivan Petrjak is megcsinálta azt, amit a túloldalon az ellenfél csatára: ziccerben a kapusba lőtt. Próbálkozott a Fehérvár, egy kontratámadás végén azonban az MTK büntetőhöz jutott, melyet Varga magabiztosan értékesített. A meccs végén a hazaiak elkeseredetten támadtak, de sok hibával játszottak, emberhátrányba is kerültek, így nem volt esélyük az egyenlítésre.

MOL Fehérvár FC–MTK Budapest FC 1–2 (1–0)

MOL Aréna Sóstó, zárt kapuk mögött v.: Antal P.

MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Musliu, Stopira, Fiola – Nego (Bamgboye, 61.), Dárdai (Pinto, 61.), Houri (Bourard, 81.), Alef, Hangya – Petrjak (Szabó L., 81.), Zivzivadze (Nikolics, 61.)

MTK Budapest: Mijatovic – Alho (Ikenne–King, a szünetben), Perkovic (Varju, 76.), Nagy Zs., Herrera – Kata, Cseke (Palincsár, a szünetben), Mezei – Varga R. (Prosser, 85.) Miovski (Bíró B., 88.), Schön

Gólszerzők: Hangya (8.), illetve Miovski (52.), Varga R. (75., 11–esből)

Piros lap: Alef (92.)

Sárga lap: Alef (4., 92.), Bamgboye (77.), illetve Kata (7.), Herrera (68.), Mezei (69.)