NB I: elmaradhat a Fradi-Paks

Teszteredményekre vár a labdarúgócsapata - halasztást nem kértek az MLSZ-től.

A a jövőheti Dinamo Zargreb elleni mérkőzésre készül, az OTP Bank Ligában ellenfele a Paks csapata a 4. fordulóban. Korábbi cikkünkben is olvashatták, hogy több koronavírusos megbetegedéssel küzdő játékos is van a Tolna megyei csapatnál, azonban a paksi klub szerda délutánig nem fordult hivatalos kérelemmel a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, hogy halasszák el a Ferencváros elleni bajnokit.

A szövetség elnökségi ülésén leszögezte: erre minden csapatnak egy alkalommal van lehetősége, de az ellenfélnek is hozzá kell járulnia. Egyetlen pótjátéknapot ír ki az MLSZ, de a következő mérkőzést már 3–0-s gólkülönbséggel az ellenfél javára könyveli el a szabályzat szerint – igaz, büntetőpont levonása nélkül.

A szerdai teszt eredményei alapján a negatív mintát produkálók pályára léphetnek a Groupama Arénában, de fontos szakmai kérdés, hogy egy edzés nélkül eltöltött hét után mennyi értelme van péntek este bajnoki mérkőzést játszani. Esetleg annak, hogy a Paks U19-es csapatából éppen most mutatkozzon be akár több újonc is.

A bajnokságot gyengén kezdték a paksi zöld-fehérek - három bajnokin egyetlen pont, két hazai meccsen két vereség, így a vendégegyüttesnek nagy szüksége lenne a pontokra.