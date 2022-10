NB I: a kiesőjelölt ellen égett meg a Ferencváros

Mezőkövesdi bravúr az FTC ellen.

A sereghajtó Mezőkövesd hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a címvédő és éllovas Ferencvárost a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A hazaiak másodszor nyertek, a vendégek másodszor kaptak ki a mostani szezonban.

A gyors ferencvárosi találat után is a vendégek birtokolták többet a labdát, s bár sokáig nem tudtak újabb helyzetet kidolgozni, a félidő derekán csak Piscitelli bravúros védése mentette meg a Mezőkövesdet az újabb góltól. A hazaiak veszélyes kontrákat vezettek, s a játékrész közepén alaposan tesztelték a Ferencváros alkalmi védelmét, amely nem vizsgázott túl jól. Dibusz több alkalommal is bravúrral védett, egy szöglet után azonban már ő is tehetetlen volt.

A kiegyenlített első félidőt követően többet birtokolta a labdát a hazai csapat, nem engedte kibontakozni ellenfelét.

A játékrész közepén a győzelem megszerzésének reményében cserékkel frissítette csapatát Sztanyiszlav Csercseszov, az FTC vezetőedzője, s innentől kezdve már inkább a fővárosiak irányítottak. Ennek ellenére a hajrában a kontrázó Kövesd jutott büntetőhöz - Botka buktatta Besirovicot a 16-oson belül -, amelyet Drazic értékesített úgy, hogy Dibusz a kapufára tolta a labdát, de az a hátáról a hálóba pattant. Az utolsó percekben beszorította riválisát a csütörtökön még Európa-liga-meccset játszó bajnokcsapat, de csak lesgólig jutott, egyenlítenie nem sikerült.

OTP Bank Liga, 11. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencváros 2-1 (1-1)

gólszerzők: Karnyicki (28.), Drazic (83., 11-esből), illetve Marquinhos (2.)

