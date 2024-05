NB I: a Ferencváros elnöke is lelkesítette a kiütéses győzelemmel bennmaradt lilákat

Az Újpest feltörölte a gyepet a Diósgyőrrel és bebiztosította az élvonalbeli tagságát – a DVTK elnézést kért szurkolóitól.

A Diósgyőr 7–0-s kiütésével bennmaradt Újpestnél remélik, hogy sikerült némileg feledtetni a közelmúlt vereségeit.

A lila-fehéreket irányító Mészöly Géza a mérkőzés után arról beszélt, hogy alapvetően nem foglalkoztak a Ferencváros elnökének kijelentésével – miszerint, ha tehetnék, a zöld-fehérek kiejtenék őket –, „de tény, hogy motiváló volt”.

Eközben a DVTK vezetőedzője magára vállalta a felelősséget, a trénerhez hasonlóan a klub is szurkolói elnézését kérte.

Mint megírtuk, az Újpest 7-0-ra legyőzte a vendég Diósgyőr együttesét a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójának szombat esti mérkőzésén, ezzel bebiztosította élvonalbeli tagságát, egyben kiejtette az első osztályból az utolsó előtti helyen álló Kisvárdát.

Mészöly Géza: „mondtuk a srácoknak, élvezzék ki ezt a napot. Sokat szenvedtek...”

Mészöly Géza, a lila-fehérek vezetőedzője elismeréssel illette a futballistáit, amiért a nagyon nagy odaadásuk mellé jó játék is párosult.

„Fontos volt, hogy már az elején sikerült kétgólos előnyre szert tennünk. Amire különösen büszke vagyok, hogy félidőben meg tudtuk beszélni, »gyerekek, kilencven percből áll ez a mérkőzés«. És így is kezdtük a második félidőt: ugyanolyan lelkesedéssel és ugyanolyan akarattal” – mondta az M4 Sportnak a Megyeri útiak trénere.

„Mondtuk a srácoknak, élvezzék ki ezt a napot. Sokat szenvedtek, az április elég nehéz volt számunkra. Ez feledteti talán ezeket a mérkőzéseket” – adott hangot boldogságának az újpesti edző, aki hozzátette, korábban hiányoztak az apró pluszok, „de aki teszi a dolgát, annak jönnek ezek: most a sors és a futball ezt hálálhatta meg”.

Mint ismert, Kubatov Gábor, az ősi rivális FTC első embere korábban arról beszélt, ha tehetik, az NB I utolsó fordulójában esedékes egymás elleni rangadón a másodosztályba taszítják a lilákat.

„A Ferencváros elnökének kijelentésével nem foglalkoztunk, de tény, motiváló volt, ez számunkra jól sikerült” – jegyezte meg a Sportál beszámolója szerint Mészöly, aki azt is elárulta, hogy a félidei kapuscserét Banai Szabolcs kisebb sérülése indokolta, de Molnár Zsombor élt a lehetőséggel.

A vezetést megszerző Ognjen Radosevic sem tagadta, hogy nehéz heteket hagytak a hátuk mögött. Ezúttal azonban egymásért küzdöttek, miközben élvezték is játékot.

A duplázó Csoboth Kevin csapattársa szavaihoz csatlakozva mondott köszönetet azért, mert élvezhették a szurkolók támogatását, akik jóban-rosszban kitartottak.

„Ha a lelátón lettem volna, én is kimegyek a stadionból…” – együtt érez a szurkolókkal a Diósgyőr edzője

A DVTK drukkerei viszont szombaton már a félidőben elhagyták a stadiont; csapatuk ekkor már négy gólos hátrányban volt – a Diósgyőrt irányító Vladimir Radenkovics megértette ezt, elnézést kért tőlük és magára vállalta a felelősséget.

„Ez a meccs, főleg az első félidő nem a pályán lévő játékosokról szólt – a stábunk hibája volt a vereség. Nagyon sajnáljuk – ezt üzenjük a szurkolóknak. Pontrúgásokból kaptuk a gólokat, amelyek teljesen sokkoltak minket és hatással voltak a meccsre. Nehéz most, de holnap edzés, tovább kell lépnünk, én támogatni fogom a játékosaimat” – hangsúlyozta a Diósgyőr edzője-

A taktikát ismertetve arról beszélt, hogy gyémánt alakzatban kezdtek, ahogy eddig is játszottak.

„Nehéz most ezt mondani, de jól játszottunk ebben a rendszerben, eltekintve a pontrúgásoktól, amelyeket persze nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen az abból szerzett gól is ugyanannyit ér. A pontrúgásoknál tényleg amatőrként viselkedtünk” – tett hozzá Radenkovics.

Mint mondta, a szünet után kemény játékosokat akart a pályán látni, átálltak 4-3-3-ra, az ellenfél pedig várta a kontrákat – és élt az ezekből adódott lehetőségekkel.

„Megvoltak a problémáink a Csoboth elleni védekezés során is, de nem könnyű, ha nem játszol félévig, aztán egy ilyen jó futballistával találod szemben magad, ilyen hangulatban. Ezért nem is akarok semmi rosszat mondani a játékosokra. Ki kellett próbálnunk őket is, a védelemben több pozícióban is olyanok játszottak, akik hosszabb idő után léptek pályára, de tényleg nem akarom őket hibáztatni. Láttam, hogy a szurkolóink kimentek a stadionból és teljes mértékben igazuk volt. Amióta itt vagyok, támogatnak minket jóban és rosszban egyaránt. Ha egy nagy klubnak szurkolsz, és maximálisan odateszed magad, aztán ezt látod... Megértem, amit tettek, ha a lelátón lettem volna, én is kimegyek. De megígérem nekik, hogy erősebben térünk vissza” – hangsúlyozta Radenkovics.

A miskolci klub a hivatalos Facebook-oldalán reagált az eredményre.

„Bocsánatot kérünk minden szurkolónktól!” – olvasható a bejegyzésben.