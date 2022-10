Nagy bajban Xavi, tartalékos lesz a Barcelona

Számtalan sérülés sújtotta őket a válogatott-meccseken.

A Barcelonát számtalan sérülés sújtotta a közelmúltbeli válogatott szünet alatt, így a katalánok meglehetősen tartalékos kerettel állhatnak ki a következő meccsükre a Mallorca ellen.

Mint ismeretes, a Barcelona a védelemből Ronaldo Araujót legalább két, Jules Koundét pedig egy hónapra vesztette el. Továbbá Memphis Depay és Frenkie de Jong is megsérült a válogatottban, így egyelőre harcképtelen, Hector Bellerín pedig az egyik edzésen húzódott meg, így ő is kihagyja a hétvégi bajnokit.

Apró szépségtapasz lehet, hogy a közelmúltbeli kihagyása után Sergi Roberto újra bevethető lesz és be is került a hétvégi meccskeretbe.

A fenti keretben látható, hogy Xavi kénytelen volt több játékost is behívta az utánpótláscsapatból.

A Barcelona veretlen teljesítménnyel foglalja el a második helyet a hibátlan Real Madrid mögött a spanyol bajnokság tabelláján. Soron következő meccsére szombat este 21 órától kerül sor a Mallorca vendégeként.

