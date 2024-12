Nagy a baj Barcelonában! Hansi Flick sürgős megbeszélést tartott a játékosaival

Robert Lewandowskival négyszemközt is leült a német tréner.

Hansi Flick vezetőedző sürgős, egyórás csapatmegbeszélést tartott a Barcelona játékosaival, miután csapata meglepetésre a Las Palmastól is kikapott.

A Marca szerint Hansi Flick a hétvégi bajnoki mérkőzés után érzékelte a vészhelyzetet, és a soron következő összetartáskor elbeszélgetett az együttesével. A spanyol portál hozzáteszi, hogy a Las Palmas elleni teljesítményük elemzése miatt egy órával később kezdték meg az edzést a gránátvörös-kékek.

Emellett Robert Lewandowskival személyesen is szót váltott a világbajnokságot nyert mester, a lengyel témadó ugyanis sem a legutóbbi találkozón, sem a Real Sociedaddal szemben nem köszönt be, igaz, a Celta Vigo kapuját kétszer is bevette.

A hétvégi vereség már zsinórban a harmadik pontvesztése volt a katalánoknak a spanyol élvonalban, de ami még fontosabb az az, hogy a Real Madrid letaszíthatja az ősi riválist a La Liga éléről, ha megnyeri az elmaradt mérkőzését a Valenciával szemben.