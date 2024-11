Nagelsmann beszélt Szalaival, győzni jönnek a németek, de nem az eredmény a legfontosabb

Az ellenfél kapitánya is nyilatkozott.

Marco Rossi és Nagy Ádám után természetesen Julian Nagelsmann is az újságírók rendelkezésére állt.



„Megnyertük a csoportot, a magyarok már biztosan a harmadik helyen végeznek, de ettől függetlenül győzni jöttünk Budapestre. Azonban nem az eredmény az elsődleges számunkra, sok mindent szeretnénk kipróbálni, az fontosabb, hogy milyen arcunkat mutatjuk. Azonban azokat a szurkolókat is szeretnénk kiszolgálni, akik elkísértek minket, illetve, akik a tévé előtt követik a találkozót. Jó néhányat fogunk cserélni a bosnyákok elleni mérkőzéshez képest, hiszen remek a keretünk, többen is csak fél órát játszottak, és természetesen figyelembe vesszük a klubérdekeket is. Joshua Kimmich is rendben van, kezdhet, de nem biztos, hogy végigjátssza a meccset.”

A Nemzeti Sport kérdésére arról is beszélt, hogy mire számít a magyar válogatottól.

„Nem tudjuk, hogy milyen felállásban játszik majd a magyar válogatott, az utóbbi két mérkőzésen teljesen eltérően álltak fel ellenünk. A düsseldorfi találkozón offenzívebben futballozott, de nem olyan fegyelmezetten, mint az Eb-meccsen. Ők is szépen akarják zárni az évet, pláne hazai pályán, ezért kompaktabban, mélyebben fognak védekezni. Meglátjuk, hogy kihasználják-e a gólhelyzeteiket a meccs elején, hiszen ha ez sikerült volna nekik a hollandok ellen, akkor az a meccs is másképp alakul. Szerintem arról fog szólni az a periódus, hogy megakadályozzuk a támadásaikat és az ellentámadásból veszélyeztessük a kapujukat.”

Német újságírói kérdésre arra is felelt, felvette-e a kapcsolatot Szalai Ádámmal, ahogy azt tervezte.

„Beszéltem vele, írtam neki egy üzenetet, röviden válaszolt, hogy a gyógyulás útjára tért.”



Forrás: Nemzeti Sport