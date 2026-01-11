Naby KeitaMax Ellerbrake / firo Sportphoto
Kovács Attila

Naby Keita elhagyta a Ferencvárost, de a klub mindent megtesz, hogy visszaszerezze

Naby Keita kölcsönszerződése ugyan lejárt a Ferencvárossal, ám a Fradi ennek ellenére végleg megszerezheti a 30 éves középpályást a Werder Brementől – árulta el a brémai klub sportigazgatója.

Naby Keita 2025 januárjában igazolt a Ferencvároshoz, a guineai válogatott játékos egy évre, kölcsönbe érkezett a Werder Brementől az Üllői útra. A 30 éves középpályás kölcsönszerződése 2025 végén lejárt, így hivatalosan visszatért a német anyaegyesületéhez. Azonban a Werder Bremen több ajánlatot is kapott Keitáért, így minden bizonnyal megválnának tőle a januári átigazolási ablakban, erről Clemens Fritz, a Werder Bremen sportigazgatója beszélt:

„Az utóbbi időben több klub is érdeklődést mutatott iránta. Jelenleg azon dolgozunk, hogy minden fél számára megfelelő megoldást találjunk, és a Ferencvárossal ígéretes tárgyalásokat folytatunk. Ugyanakkor még semmi sem tekinthető véglegesnek.”

Vagyis a jelek szerint a Ferencváros pole-pozícióban van, jó helyzetből várhatja a további tárgyalásokat. 

Keita a most futó idényben 17 mérkőzésen lépett pályára a Fradiban, ezeken összesen valamivel több mint 11 meccsnyi időt, 994 percet töltött a pályán. 

A Bajnokok Ligája-győztes játékos szerződése 2026 nyarán lár le Brémában, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 1,5 millió euróra becsüli. 

Barátságos klub mérközések 1
Rapid Wien crest
Rapid Wien
RAP
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0