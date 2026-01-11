Naby Keita elhagyta a Ferencvárost, de a klub mindent megtesz, hogy visszaszerezze

Naby Keita 2025 januárjában igazolt a Ferencvároshoz, a guineai válogatott játékos egy évre, kölcsönbe érkezett a Werder Brementől az Üllői útra. A 30 éves középpályás kölcsönszerződése 2025 végén lejárt, így hivatalosan visszatért a német anyaegyesületéhez. Azonban a Werder Bremen több ajánlatot is kapott Keitáért, így minden bizonnyal megválnának tőle a januári átigazolási ablakban, erről Clemens Fritz, a Werder Bremen sportigazgatója beszélt:

„Az utóbbi időben több klub is érdeklődést mutatott iránta. Jelenleg azon dolgozunk, hogy minden fél számára megfelelő megoldást találjunk, és a Ferencvárossal ígéretes tárgyalásokat folytatunk. Ugyanakkor még semmi sem tekinthető véglegesnek.”

Vagyis a jelek szerint a Ferencváros pole-pozícióban van, jó helyzetből várhatja a további tárgyalásokat.

Keita a most futó idényben 17 mérkőzésen lépett pályára a Fradiban, ezeken összesen valamivel több mint 11 meccsnyi időt, 994 percet töltött a pályán.

A Bajnokok Ligája-győztes játékos szerződése 2026 nyarán lár le Brémában, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 1,5 millió euróra becsüli.