Műteni kellett Vágó Leventét!

Járomívsérülés miatt megműtötték a labdarúgó OTP Bank Ligában sereghajtó Kecskeméti TE csapatkapitányát.

A klub honlapjának csütörtöki beszámolója emlékeztet, hogy a védekező középpályás az első félidő utolsó percében sérült meg a Ferencváros elleni találkozón, amikor egy felívelt szabadrúgást próbált középre fejelni, ám a vele felugró Eldar Civiccsel olyan szerencsétlenül találkozott a levegőben, hogy a földön maradt.

Az orvosi vizsgálatok járomívtörést állapítottak meg, ezért szerdán megoperálták, és már otthonában gyógyul. A válogatott szünet után még nem lesz bevethető, de a januári felkészülést nagy eséllyel már a társaival kezdheti meg.

"Bár a második félidőt csak utólag tudtam visszanézni, de úgy gondolom, hogy noha korábban háromszor is legyőztük hazai pályán a Ferencvárost, a legjobb teljesítményt most nyújtottuk ellenük, pont ezért fájó igazán ez a vereség. Nagy iramú meccs volt, melyen a második félidőben több nagy helyzetünk is volt, emberelőnybe kerültünk, de sajnos minden kimaradt, illetve Dibusz Dénes is bravúrokat mutatott be a végén" – foglalta össze a találkozót Vágó Levente.

"Sokan aggódtak értem, az egész csapat megijedt szerintem már ott, hogy jól vagyok-e, kerestek is folyamatosan. Sajnos nem találkoztam a srácokkal a meccs óta, de bízom benne, hogy minél hamarabb ott lehetek mellettük. Ezúton köszönöm a szurkolók jókívánságait is" – tette hozzá.