Kane Musiala OliseDavid Hammersen / DPA
C. Kovács Attila

A fejét fogta az edzésen – kiderült, mikor térhet vissza sérüléséből a Bayern sztárja

Sok Bayern München-szurkoló aggódva figyelte a szerdán napvilágot látott képeket, amelyeken Jamal Musiala a fejét a kezébe temetve látható a müncheni edzőközpontban. A felvételek láttán többen attól tartottak, hogy a fiatal támadó rásérült korábbi sérülésére. Utánajártunk, mi történt Musialával edzőközpontban.

Nincs itt semmi látnivaló!

Jamal Musiala az interneten terjedő pletykákkal ellentétben nem sérült rá korábbi sérülésére, jól van, felépülése a tervek szerint halad – számolt be róla a One Football a Bildre hivatkozva

Német sajtóhírek szerint a képen pedig egy egészen ártalmatlan, könnyed pillanatot láthatunk: Musiala éppen egy vicces szituáción nevetett a rehabilitációs edzőjével. A gesztus így félreérthetőnek bizonyult, de semmilyen negatív fejleményt nem takar.

Musiala felépülése a tervek szerint halad

A Bild beszámolójából kiderül, hogy a 23 éves játékos szerdán 11:16-kor érkezett meg a Säbener Straße edzőközpontba, ahol körülbelül félórás, könnyített edzésen vett részt. A program futással indult, majd koordinációs gyakorlatok következtek, és már labdával is dolgozott.

Különösen biztató jel, hogy ez volt az első szabadtéri edzése azóta, hogy 16 nappal ezelőtt ráserült korábbi bokasérülésére – jelen állás szerint azonban jó úton halad a teljes felépülés felé.

Musiala a klubvilágbajnokságon szenvedett súlyos sérülést

Mint ismert, Musiala még a július elején, a klubvilágbajnokságon szenvedett súlyos sérült, eltört a sípcsontja, és a bokája is megsérült, emiatt meg kellett műteni. A 23 éves német középpályás a téli felkészülés során már csatlakozhatott csapattársaihoz, a Lipcse ellen pedig pár héttel később gólpasszal tért vissza. Azonban az Atalanta elleni BL-visszavágó óta nem lépett pályára, mivel kiújult a bokasérülése, de felépülése a tervek szerint halad. 

