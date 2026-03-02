Visszatért a Chelsea 100 millió eurós sztárja, váratlan helyen tűnt fel!

Mint ismert, Mudrikot még 2024 decemberbében tiltották el doppingolás miatt, az ukrán válogatott támadó szervezetében melodiumot találtak. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) júniusban hivatalosan is vádat emelt Mudrik ellen, egyelőre hivatalos döntés nem született az ügyében, de ha bűnösnek találják, akár 4 évre is eltilthatják.

Mudrik azonban nem adja fel, a 25 éves játékos mindent megtesz, hogy visszatérhessen a pályára: a villámléptű szélső arról töltött fel videót Instagram-oldalára, hogy az angol hetedosztályban szereplő Uxbridge Honeycroft pályáján edz.

Mudrik ártatlannak tartja magát

A játékos a mai napig tagadja, hogy bármilyen titott szert használt volna.

De akkor hogyan kerülhetett a tiltott szer Mudrik szervezetébe?

Igor Burbas ukrán újságíró még tavaly szeptemberben arról számolt be, hogy valószínűleg az ukrán válogatottnál került Mudrik szervezetébe a melodium.

Mudrik állítólag 2024 őszén rosszul érezte magát a nemzeti csapat edzésén, ezért Igor Porobija, a válogatott fizioterapeutája őssejtinjekciót adott be neki, hogy gyorsabban regenerálódni tudjon. Azonban a szervezetbe juttatott szövetek olyan szarvasmarhából származhattak, amely kapcsolatba került a meldoniummal – ez okozhatta a pozitív dopping mintát.

A Chelsea 2023 janurájában 89 millió fontért (102 millió euróért) igazolta le a Sahtar Donyecktől, a 25 éves támadó 53 Premier League-mérkőzésen lépett pályára a londoni kékek színeiben, ezeken összesen öt gólt szerzett.

