Mozgalmas téli átigazolási szezon előtt áll a Real Madrid

Idén nyáron a Real Madrid ingyen szerezte meg David Alabát a Bayern Münchentől, a transzert már januárban véglegesítették a játékossal, a klubnál pedig most abban reménykednek, hogy ezen a télen is sikerül hasonló megállapodásokat kötniük.

Az elsőszámú cél természetesen Kylian Mbappé, de Paul Pogba és Antonio Rüdiger szerződése is lejár klubjánál jövő nyáron, így a Blancók a tervek szerint őket is megkörnyékezik a jövő év elején.

Az Mbappé-történet már évek óta tart, de január 1-től végre szabadon tárgyalhat vele a Real Madrid, amely Florentino Pérez elmondása szerint 200 millió eurót sem sajnált volna idén nyáron a támadóért, ám a PSG visszautasította a Királyi Gárda érdeklődését.

Pogba esetében az ügynöke, Rüdigernél pedig a játékos magas fizetési igénye lehet a legfőbb akadály.

Emellett néhány jelenlegi kerettagról is fontos döntéseket kell hozni a spanyol fővárosban, a Marca itt Luka Jovicot és Mariano Diazt említi, akik mostanában nem igazán tudnak játéklehetőséghez jutni. Előbbi állítólag már maga is kérte, hogy engedjék el a klubtól, míg utóbbi pont, hogy maradni akart annak ellenére, hogy több csapat is kölcsönvette volna.

Marcelo, Isco és Gareth Bale jövője szintén kérdéses, mindhármuknak jövő nyárig szól a szerződése a Santiago Bernabéuban.

A jövő év egy másik nagy projektje Vinicius Junior szerződésének meghosszabbítása lesz. A 21 esztendős szélső jelenlegi kontraktusa 2024-ig szól, és az egyik legalacsonyabb fizetést kapja a Realnál, amely hosszabb távra magához láncolná a brazilt, aki ráadásul többször is hangsúlyozta, hogy nem érdekli más klubok ajánlata.

