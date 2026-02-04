Balszerencse: a patinás német klub játékosa is megbukott az orvosi vizsgálaton

Arról a GOAL is beszámolt, hogy Jean-Philippe Mateta közel volt ahhoz, hogy az AC Milanhoz szerződjön, ám az olasz klub orvosai nem voltak megelégedve a játékos térdének állapotával. A téli átigazolási időszakban viszont egy másik labdarúgó is megbukott az átigazoláskor szokásos orvosi vizsgálaton.

Történt ugyanis, hogy a New York City FC már megállapodott a német másodosztályú Schalke 04-el Moussa Sylla leigazolásáról, amikor az amerikai együttes hirtelen visszakozott - írta meg a The Athletic.

Az NYCFC arra hivatkozott, hogy a mali támadó nem ment át az orvosi teszten, de a Schalke sportigazgatója ezt elképzelhetetlennek tartotta.

"Zavar minket az, ahogyan a New York City FC viselkedett az ügyben

- kezdte mondandóját Frank Baumann.

- Semmilyen bizonyítékkal nem támasztották alá, hogy az orvosi vizsgálatokon találtak volna valamit. Moussa egészséges, formában van, még évekig képes a legmagasabb szinten teljesíteni. A játékos védelme érdekében határozottan vitatjuk a klub kijelentését."

Emellett arról szintén beszámolt Baumann, hogy egyébként is furcsa volt a New York City viselkedése. Állítása szerint még az átigazolás visszamondása előtt hirtelen változott az amerikaiak ajánlata: a végleges átigazolás helyett kölcsönben és vételi opcióval vitték volna Syllát a tengerentúlra. Végül egyik sem valósult meg.

