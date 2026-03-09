Joao Pinheiro játékvezető a 91. percben állította ki José Mourinhót, miután a Benfica vezetőedzője szóváltásba keveredett a Porto kispadján ülő stábtagokkal. A 63 éves szakemberen kívül a sérülés miatt lecserélt Benfica játékos, Nicolás Otamendi is a kiállítás sorsára jutott reklamálás miatt.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Mourinho elmagyarázta, mi történt. Egyes videófelvételeken úgy tűnik, mintha a Porto kispadja felé rúgta volna a labdát, Mourinho azonban határozottan cáfolta ezt.

„A játékvezető szerint azért állított ki, mert a Porto kispadja felé rúgtam a labdát. Ez teljesen téves. Többször előfordul, hogy amikor nálam van a labda a saját térfelemen, felrúgom a lelátóra, hogy egy szerencsés szurkoló elkaphassa. Tudom, hogy a technikám nem a legjobb, de azt a labdát is a lelátóra szántam”

– hangsúlyozta a portugál tréner, aki azt is elárulta, hogy azért veszítette el a türelmét, mert a Porto stábjának egyik tagja többször is „árulónak” nevezte.

„Legalább ötvenszer árulónak hívott. Azt szeretném tudni, minek az árulója lennék? Dolgoztam a Portónál, és mindent beleadtam a klubért. Aztán a Chelsea-hez, az Interhez, a Real Madridhoz és más csapatokhoz kerültem. Mindig teljes odaadással végeztem a munkámat – ez a profizmus”

– fogalmazott indulatosan.

Mourinho hozzátette: a szurkolóktól érkező sértések a futball részének számítanak, de nehezen fogadja el, ha egy másik edző beszél így róla.

A Benfica menedzsere a negyedik játékvezetőt is bírálta, szerinte ugyanis nem végezte jól a munkáját, és azzal is olajat öntött a tűzre, hogy a vitás jelenetet jelentette a játékvezetőnek.

Bár a Benfica pontot szerzett a rangadón, Mourinho reakciója jól mutatta, hogy a pályán kívül történtek miatt korántsem elégedetten távozott a mérkőzésről.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, José Mourinhót három héttel ezelőtt a Real Madrid elleni BL-odavágón is kiállították.

