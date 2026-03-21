VIDEÓ: Összetört Mourinho, nem bírta visszatartani a könnyeit a stadionban

Megrázó pillanatok előzték meg a Benfica mérkőzését: José Mourinho könnyek között búcsúzott egykori kollégájától és barátjától, Silvino Lourótól, akivel évtizedeken át dolgozott együtt a világ legnagyobb klubjainál.

Megható jelenetek játszódtak le a szombati Benfica–Vitória Guimarães portugál bajnoki kezdete előtt: José Mourinho szemmel láthatóan nem tudta visszatartani könnyeit a néhai Silvino Louro emlékére tartott gyászszünet alatt.

A lisszaboni Estádio da Luz közönsége egy perces néma csenddel tisztelgett a 67 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt egykori kapus előtt. Louro nemcsak játékosként alkotott maradandót a portugál futballban, hanem edzőként is: pályafutása befejezése után közel két évtizeden át dolgozott Mourinho stábjában.

A korábbi kiváló kapus pályafutása során több élvonalbeli klubnál is megfordult, és a portugál válogatottban is szerepelt. Edzőként pedig szinte végigkísérte Mourinho karrierjét: együtt dolgoztak a Porto, a Chelsea, az Inter Milan, a Real Madrid és a Manchester United kötelékében is.

Nem volt meglepő, hogy Mourinho számára különösen fájdalmas volt ez a pillanat. A stadion kivetítőjén Louro képe jelent meg, miközben a portugál szakember meghatódva, könnyes szemmel figyelte a megemlékezést. A jelenetet megörökítő felvételeken jól látható, ahogy Mourinho a kispad felé visszatérve próbálja letörölni könnyeit, és újra összeszedni magát a mérkőzés kezdete előtt.

A tragikus hír után néhány órával Mourinho a közösségi médiában is búcsút vett barátjától:

„Most sírok, de tudom, hogy még fogok nevetni, sokat nevetni, beszélni rólad, és felidézni minden közös pillanatunkat. A Mourinho-család szeret téged, és örökké velünk maradsz. Minden meccs előtt hallani fogom a hangodat: ‘testvér, minden rendben lesz’. Nyugodj békében, kistestvérem.”

Silvino Louro játékosként is kiemelkedő karriert futott be: 1977-ben a Vitória Setúbal színeiben mutatkozott be, majd a Vitória Guimarães és a SL Benfica játékosa lett. Több mint 400 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, és 23 alkalommal szerepelt a portugál válogatottban. Aktív pályafutását 2000-ben, negyven év felett zárta le, majd edzőként is maradandót alkotott a nemzetközi futballban.


