Mourinho egyetlen mondattal üzent a BL-sorsolás után

José Mourinho és a Benfica ismét összecsap a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában, miután a nyoni sorsoláson eldőlt, hogy a felek a sorozat rájátszásában találkoznak. A párharc különösen pikáns a portugál szakember számára, aki 13 év után térhet vissza a Santiago Bernabéu stadionba.

A sorsolást követően sokan kíváncsian várták, miként reagál a kétszeres BL-győztes szakember az érzelmileg is különleges párosításra. A 63 esztendős tréner egy meglepő, ugyanakkor sokatmondó üzenettel jelentkezett a közösségi médiában.

Mourinho az Instagram-oldalán egy fotót osztott meg a Benfica edzőközpontjában található irodájából. A képen látható, amint éppen az ellenfelet elemzi – ám nem a Real Madridot, hanem a portugál bajnokságban soron következő riválist, a Tondelát. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: „Az élet megy tovább”.

Mint ismert, a két csapat szerdán, a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában is találkozott, akkor drámai körülmények között, a 97. percben szerzett hazai góllal - amelyet a portugálok kapusa fejelt – alakult ki a 4-2-es végeredmény.