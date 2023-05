Az Európa Liga-specialista Sevilla nyerte a kupát Budapesten!

120 percig nem tudtak dönteni, büntetőpárbajban a Sevilla kerekedett felül.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

2013 óta ötödik alkalommal hódították el a második legrangosabb európai kupát a Sevilla, történelme során már hetedszer. A spanyol csapatnak sikerült megtörnie José Mourinho sorozatát, a portugál szakember elvesztette első döntőjét.

A Manchester City-Inter BL-döntőn az angol csapat győzelme 1.46, a döntetlen 4.90, az olaszok sikere pedig 7.50-szeres szorzóval fogadható.(x)

Az első tíz percben csak tapogatózó játék volt mindkét csapat részéről. A José Mourinho együttese tudta először feltörni a sevillai védelmet.

A 12. percben Paulo Dybala adta tovább szépen Zeki Celiknek a labdát, aki a túloldalon lévő Leonardo Spinazzolahoz passzolt. A jobbal eltalált bombát Bono védte, mivel középre érkezett a játékszer. A helyzet után felélénkült a játék, több szabálytalanságot is láthattunk.

A 35. percben a meglepetésként a kezdőbe kerülő Dybala szerezte meg a vezetést az AS Romának. Ivan Rakitic vesztette el a labdát félpályánál, majd Gianluca Mancini indította tűpontosan az argentint. A friss világbajnok a védősor közepén indult meg és lőtte el a kivetődő Bono mellett a labdát ballal a kapu jobb sarkába. 0-1

Az első feljegyezhető sevillai lehetőségre a 39. percig kellett várni, Youssef En Nesyri igen távoli csúsztatása ment kapura. Az első játékrész hosszabbítása hét perc volt és ezt a Sevilla nyomta meg jobban. A ráadás ötödik percében Rakitic középről, húsz méterről ballal eresztett meg egy lapos lövést, de az a jobb kapufán csattant.

Mindkét tizenhatoson belül voltak kétes esetek az első félidőben, azonban egyik szituációnal sem volt indokolt a büntető befújása.

A fordulás után a spanyolok jöttek ki ambiciózusabban az öltözőből. Alex Telles próbálkozása után azonban már szerencséje is volt a Sevillának. Az 54. percben Jesús Navas jobb oldali beadása után nem csapattársa, hanem a Mancini fejelt Rui Patricio kapujába. 1-1

A 67. percben óriási helyzete volt a Romának. Egy jobb oldali beadás után kavarodás alakult ki a Sevilla kapuja előtt, ahol Tammy Abraham bekanalazta a labdát, amit Bono nagyon szépen hárított. A marokkói kapusról kipattanó labdát Ibanez lőtte el, de a próbálkozás kapu mellé ment.

A 75. percben meghűlt a vér a rómaiak ereiben, amikor Ibanez szabálytalankodott Ocampos ellen a tizenhatoson belül. Anthony Taylor a tizenegyespontra mutatott, de videóbírózás után visszavonták az ítéletet.

A rendes játékidő vége fele a Roma lepte meg a spanyolokat egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után. Bellotti lövését Bono védte. A hosszabbítás végén még a Sevilla ostromolta a Roma kapuját, de gól nem született.

A kétszer tizenöt percben már több ápolás is volt, a cserék már az esetleges tizenegyespárbajra készülés is volt. Mint kiderült jól számoltak a vezetőedzők. Sőt a kamerák középpontjába is bekerültek, a két kispad majdnem egymásnak ment, de végül sikerült lecsillapítani a kedélyeket. A 130. (!) percben még egy lécet érintő fejese volt Chris Smallingnak, de onnan kifele pattant a játékszer.

A büntetőpárbajt a Sevilla kezdte meg saját tábora előtt. Az öngólt szerző Mancini második római rúgóként hibázott ezzel előnyhöz juttatva a spanyolokat. A következő olasz sem volt magabiztos, Ibanez a bal oldali kapufára rúgta a labdát. A rómaiak szerencsétlenégére a Montiel kihagyott büntetőjét meg kellett ismételni, amit az argentin (a világbajnoki-döntőhöz hasonlóan) bevágott, azzel a Sevilla megnyerte az ötödik Európa Ligáját.