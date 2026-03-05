Megint lecsapott az MLSZ, több NB I-es csapatot is keményen megbírságoltak

A FEB március negyedikei ülésén a következő ítéleteket hozta meg:
NB I
A FEB a DVSC-t összevont eljárásban, a Paksi FC és ZTE FC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
A FEB a Nyíregyháza Spartacust összevont eljárásban, az MTK Budapest, a Kolorcity Kazincbarcika SC és a Kisvárda Master Good elleni mérkőzésekkel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
NB II
A FEB a BVSC-Zuglót a Békéscsaba 1912 Előre elleni mérkőzéssel kapcsolatban rendezési hiányosságok miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
NB III
Málik Mihály András (DVTK) sportszakember a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.
Női futsal NB II
Balázs Tímea (Arany Bácska) 1 soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.
Határozat nélküli, két sárga lapos figyelmeztetés utáni eltiltás
Vágó Levente Martin (Szeged-Csanád), Koliada Nazar (Kisvárda Master Good), Nagy Zsombor Huba (Hatvan), Árva Zalán (Szeged-Csanád), Molnár Márkó Gábor (Békéscsaba 1912 Előre), Kasza Balázs Ákos (Iváncsa KSE) 1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.
Fábián Dóra (SSC) 1 soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.
A hétvégi forduló kapcsán a FEB eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulási miatt a Budapest Honvéd FC-vel, az FC Nagykanizsával és a Szombathelyi Haladással szemben; egyéb, kisebb súlyú fegyelmi vétség miatt további három csapattal szemben.
Forrás: mlsz.hu
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közleményben számolt be róla, hogy még kaphatóak a jegyek a magyar válogatott idei első mérkőzésére.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!