Megint lecsapott az MLSZ, több NB I-es csapatot is keményen megbírságoltak

NB I

A FEB a DVSC-t összevont eljárásban, a Paksi FC és ZTE FC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A FEB a Nyíregyháza Spartacust összevont eljárásban, az MTK Budapest, a Kolorcity Kazincbarcika SC és a Kisvárda Master Good elleni mérkőzésekkel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

NB II

A FEB a BVSC-Zuglót a Békéscsaba 1912 Előre elleni mérkőzéssel kapcsolatban rendezési hiányosságok miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

NB III

Málik Mihály András (DVTK) sportszakember a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

Női futsal NB II

Balázs Tímea (Arany Bácska) 1 soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

Határozat nélküli, két sárga lapos figyelmeztetés utáni eltiltás

Vágó Levente Martin (Szeged-Csanád), Koliada Nazar (Kisvárda Master Good), Nagy Zsombor Huba (Hatvan), Árva Zalán (Szeged-Csanád), Molnár Márkó Gábor (Békéscsaba 1912 Előre), Kasza Balázs Ákos (Iváncsa KSE) 1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

Fábián Dóra (SSC) 1 soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

A hétvégi forduló kapcsán a FEB eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulási miatt a Budapest Honvéd FC-vel, az FC Nagykanizsával és a Szombathelyi Haladással szemben; egyéb, kisebb súlyú fegyelmi vétség miatt további három csapattal szemben.

